El callejero de Murcia suma 20 nuevas denominaciones de las que 15 son para calles, jardines y plazas en pedanías

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio contará con 20 denominaciones nuevas en calles, jardines y plazas, tras su aprobación en la sesión plenaria celebrada el 31 de julio. Algunos de estos nombres que entran a formar parte del callejero son la artista barroca Inés Salzillo, Pintor Eduardo Rosales, en reconocimiento a su legado artístico y contribución a la cultura en Murcia como es su conocida obra 'Venta de Novillos' pintada en 1872, y calle Ingeniero D. José García León.

En concreto las propuestas que entran en el callejero son Inés Salzillo, para el nombramiento de un espacio público en el municipio de Murcia en reconocimiento a su valiosa contribución artística e histórica, como artista barroca española, así como en el marco de una política activa de visibilizarían de mujeres relevantes en la historia local.

Ingeniero D. José García León para el nombramiento de un espacio público en el municipio, en reconocimiento a su entrega y dedicación en su vida profesional al Servicio Público. Entre otros proyectos, García León, fallecido en 2021, tuvo a su cargo el impulso y ejecución de red de Autovías del Estado en la Región de Murcia.

También se ha aprobado cambiar el nombre de la actual calle Cayuelas, en el Distrito Norte, por calle Pintor Joaquín Buendía en reconocimiento a la trayectoria profesional como pintor y que desarrollo en su taller ubicado en dicha vía.

En la esquina de Ronda de Garay con calle de la Gloria, encontraremos también la nueva plaza El Jardincillo, que no tenía denominación hasta el momento, pero es conocida con ese nombre por los vecinos durante más de cuatro décadas.

También se ha aprobado dar la denominación de Pepe Gelardo. Flamencólogo a la vía peatonal situada entre las calles Torre de Romo y Pintor Muñoz Barberán de la ciudad, tal y como se acordó en el Pleno celebrado el pasado 27 de marzo.

Además, un total de diez pedanías cuentan con nuevas denominaciones respondiendo a las solicitudes de las Juntas Municipales en su mayor parte.

En Beniaján, el tramo comprendido desde Avenida Fabián Escribano hasta calle de la Vía pasará a llamarse calle José Rubio, y en la conocida como Rotonda del Avión, se nombra ahora Comandante José Alberto Marín Delgado, ilustre piloto de esta pedanía.

La propuesta de la Junta Municipal de Los Garres aprobada, igualmente, es la de denominar el jardín conocido como Huerto de los Simones, con el nombre de Jardín Juan Antonio Pedreño Frutos.

En Guadalupe también habrá cinco nuevas calles nombradas en la zona urbanizada conocida como Fábrica de la Goma, siendo las denominaciones la cirujana Beatriz Febrero; Juan de Dios Cánovas García; Bibiano Guillén El Boticario; avenida Mujer Guadalupana y Concepción Nicolas Ruiz.

Pintor Eduardo Rosales para el jardín limítrofe a la calle Rosaleda de la pedanía de Algezares, en reconocimiento a su legado artístico y contribución a la cultura de la ciudad a propuesta de la Concejalía de Cultura e Identidad.

En Santiago y Zaraíche el jardín ubicado en la avenida de Infantería, esquina con la Carretera de Churra, pasará a denominarse ahora Jardín Maestros Isidro Franco y Ana Carmen Quintanilla.

Otras de las nuevas denominaciones aprobadas es la propuesta por la Junta Municipal de El Raal, en homenaje al Maestro Jesús Quintana que dará nombre a la calle que une la Vereda de Macanas con el Colegio CEIP Nuestra Señora de los Dolores de esta pedanía.

En Nonduermas el carril ubicado en el Camino Hondo pasa a llamarse Carril Palomares; en La Raya un paseo de reciente construcción se llamará Paseo Acequia Puxmarina, por discurrir junto a la citada acequia; en El Puntal pasa a denominarse la avenida Juan Antonio Palazón Pascual a la calle situada a la altura de la Avenida Perez Urruti, frente al número 11 de esta pedanía; y en Los Ramos Carril Pencho Perolo pasa a denominarse como Carril De Los Arces.

La propuesta para una denominación, y su emplazamiento, puede partir de cualquier colectivo social, político, económico, educativo e incluso un particular, siendo la Comisión para la Denominación de Calles, Espacios y Edificios Públicos de Murcia y Pedanías la que determina su idoneidad.

Además, según el Reglamento regulador de la denominación y rotulación de vías, espacios y edificios públicos de titularidad municipal y numeración de edificios del municipio de Murcia, algunas de las normas reflejadas para aprobarlas son que podrá elegirse cualquier nombre que sea adecuado para su identificación y uso general, y en los supuestos de utilizar como denominación nombres de personas se procurará que tenga una especial relación con el municipio, bien por razón de su profesión u oficio o trayectoria de vida.

En caso de carecer de dicha relación se procurará que se trate de una persona de prestigio a nivel nacional o internacional. También se tendrá en cuenta mantener los nombres consolidados por el uso habitual o popular; y no se repetirán nombres ya existentes en el callejero oficial.

En los supuestos de denominaciones de edificios públicos de titularidad municipal, se procurará que el nombre propuesto tenga relación con el edificio a denominar, bien por su ubicación física, historia del edificio o actividad o funciones a los que se encuentre o haya estado destinado, y no podrán eliminarse o cambiarse aquellas denominaciones de viales o espacios públicos que tengan una antigüedad superior a los 100 años, contados a fecha de la adopción del acuerdo plenario.