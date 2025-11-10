El cambio de toldos por sombrillas en el centro de Murcia llegará en 2026 con la ampliación del uso de los quioscos - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los toldos de las terrazas del centro de Murcia, en la zona perteneciente al Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHA), deberán serán unificados el próximo año por la nueva ordenanza de terrazas del consistorio y en su lugar se colocarán sombrillas.

Así lo ha explicado la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones junto con otras novedades que contemplan los Presupuestos de 2026 del Consistorio para su departamento, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Esta ordenanza fija el 1 de julio de 2026 como fecha límite para el cambio. La concejala ha especificado que "todas estas sombrillas se retirarán todos los días fuera del horario permitido de terraza" para conseguir "un paisaje más amable y orientado al ciudadano".

Para el próximo ejercicio, que cuenta con un presupuesto total de unos 5 millones euros aproximadamente, esta ordenanza elimina el cableado ya que cualquier iluminación exterior tiene que estar autosustentada y exenta de este.

NUEVO USO PARA LOS QUIOSCOS

Por otro lado, los quioscos de Murcia contarán con una actualización de sus usos, permitiendo incrementar el número actual y dotarlos de nuevo contenido, adaptándose así a las nuevas necesidades "para revitalizarlos y que contribuyan a la creación de empleo". Actualmente la concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos está en pleno desarrollo del proceso participativo previo a la redacción del nuevo pliego de condiciones para la instalación de quioscos.

De esta forma, en 2026 estará disponible el texto, lo que permitirá ampliar y crear nuevos puntos de venta, una propuesta que contempla la posibilidad de autorizar actividades complementarias a la venta tradicional, como puntos de recogida de paquetería, puntos de información turística, guardamaletas, puntos para venta de entradas de conciertos o espacios para el fomento de la participación vecinal. Asimismo, se plantea convertir aquellos quioscos que no se ocupen en nuevos espacios de uso cultural o turístico, y ampliar el número de concesiones incorporando nuevas ubicaciones, especialmente en áreas de expansión urbana.

MODERNIZACIÓN DE LOS CENTROS JUVENILES

El Servicio de Juventud contará con aumento en el presupuesto del próximo año con más de 100.000 euros, Con ello, entre otras actividades juveniles, se destinará una importante partida para llevar a cabo reparaciones, mejoras y la modernización de sus tres centros juveniles: La Nave, El Palmar y Espacio 585. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer un espacio más adecuado, funcional y accesible para los jóvenes, mejorando las instalaciones y la calidad de los servicios disponibles para su formación y desarrollo personal.

La concejala López-Briones ha destacado que con esta inversión "se garantiza que los centros juveniles sean lugares de referencia, donde los jóvenes puedan formarse, divertirse, y encontrar recursos para su crecimiento" y declaraba que "es fundamental crear entornos seguros y modernos donde los jóvenes puedan expresar su creatividad, aprender y desarrollarse. Esta mejora en los centros demuestra el compromiso del Ayuntamiento con sus necesidades".

INCREMENTO DEL 40% PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Por otro lado, el Área de Cooperación Internacional también ha experimentado un aumento en su presupuesto del 40%, que se destinará a proyectos de cooperación. Este aumento tiene como objetivo llevar a cabo diversas iniciativas internacionales que fomenten el desarrollo, la integración y la solidaridad global.

En este marco, se realizará la primera Feria de la Cooperación Internacional, un evento único que reunirá a diversas entidades y organizaciones dedicadas a la cooperación, así como a jóvenes de la ciudad interesados en participar en proyectos internacionales. La feria servirá como plataforma de intercambio y encuentro, así como espacio de colaboración para promover oportunidades de voluntariado, trabajo y formación en el ámbito de la cooperación internacional. Además, se incrementará la cuantía de las subvenciones, subiendo a 56.000 euros a Educación y Sensibilización y a 66.000 a proyectos de Ayuda Humanitaria.

"Este incremento en el presupuesto responde a la necesidad de seguir apoyando proyectos que tengan un impacto positivo en otras comunidades, fomentando así el papel de los jóvenes ofreciendo la oportunidad de involucrarse activamente en causas globales. La Feria de la Cooperación será un espacio de encuentro y aprendizaje para todos aquellos interesados en la cooperación internacional", ha señalado la edil .