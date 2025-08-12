Camellos y Yung Prado serán los cabeza de cartel del fsetival gratuito Cabo Pop

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La octava edición del festival Cabo de Pop reunirá el 15 y 16 de agosto en el entorno del faro de Cabo de Palos a diferentes artistas del indie underground nacional, consolidando al festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y PlanOut con los conciertos de Camellos y Yung Prado. Además también actuarán otros grupos como Ortopedia Técnica, Bonaerense, La 126, Diamente Negro, Sistema Nervioso o Mala Cotton, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

LOS CONCIERTOS, DESDE LAS 7 DE LA TARDE

La música comienzará a sonar a partir de las 19.00 horas de este viernes y sábado. El festival cuenta con la banda madrileña Camellos como cabeza de cartel que llega con un nuevo disco que mantiene su sonido potente y tan característico, así como unas letras crudas y descarnadas, para quejarse ácidamente, pero siempre con sentido del humor.

En la misma estela de denuncia y sarcasmo, se subirá al escenario del Cabo de Pop, Diamante negro, el trío de punk ecléctico barcelonés, indiscutiblemente gamberro, que en su último disco se acercan más al pop romántico, sin dejar atrás los riffs de guitarra.

Yung Prado se suma al festival cartagenero como uno de los artistas más destacados en la escena de la música electrónica de club nacional. Completa este cartel Menta, la banda que, tras dejar atrás la etiqueta de promesa, se han hecho fuertes como un proyecto afianzado y único.

La propuesta musical incluye también a algunos de los grupos emergentes que más van a dar que hablar, el pop/rock de raigambre dance y ascendencia punk de Sistema nervioso, el sonido nostálgico y elegante de Bonaerense, y Ortopedia técnica, una joven banda castellonense, con sonido indie rock y punk pero sin remilgos para fusionar otros estilos como el pop o noise.

Además, tras los conciertos, Cabo de Pop trae una selección de los DJs más conocidos y con más recorrido de la Región, en esta edición integrantes de Casino Social Club y Sindicato Asiático del Sonido. Todos los conciertos son gratuitos y tendrán lugar en la explanada del Faro de Cabo Palos.

ACTIVIDADES NAÚTICAS, VISITAS GUIADAS Y TALLERES MEDIOAMBIENTALES

Más allá de la música, el festival Cabo de Pop continúa apostando por ofrecer un gran abanico de posibilidades de ocio y deporte para toda la familia para disfrutar del entorno natural de Cabo de Palos. Este es un festival multidisciplinar, pionero en un modelo que trasciende lo musical, combinando conciertos con actividades náuticas, talleres medioambientales, charlas, propuestas infantiles y visitas guiadas, para ofrecer una experiencia cultural completa e integradora.

Algunas de las propuestas para disfrutar de la costa durante el día son buceo y snorkel, rutas en kayak, paddle surf, vela, visitas guiadas al Faro de Cabo de Palos y a las Salinas de Marchamalo.

Las actividades deportivas y las visitas tienen todas un precio reducido y simbólico para garantizar el acceso y es necesario inscribirse en la web del festival, donde se encuentran disponibles los horarios y plazas disponibles, que ascienden a más de 500.

GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA

Cabo de Pop también contará con un espacio dedicado a la artesanía en su ya tradicional Market, que reunirá a creadores y artesanos de la Región de Murcia, ofreciendo una cuidada selección de moda, joyería, ilustración y otros productos hechos a mano. Un espacio donde el talento local cobra protagonismo y donde el público podrá descubrir propuestas originales, sostenibles y con identidad propia.

La oferta gastronómica del festival vendrá de la mano de una cuidada selección de foodtrucks, que ofrecerán una amplia variedad de propuestas para todos los gustos, desde cocina local e internacional hasta opciones vegetarianas y veganas.

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

En esta edición, Cabo de Pop pone uno de los focos medioambientales en las Salinas de Marchamalo, un enclave de gran valor ecológico por su biodiversidad y su papel crucial como hábitat para aves acuáticas y especies protegidas.

Con el taller 'Salinero por un día', y de la mano de ANSE, el festival invita al público a descubrir de forma práctica y participativa la historia, el funcionamiento y la importancia ambiental de este espacio. La actividad incluye la visita al Centro de interpretación, donde se celebrará la charla 'Restauración de las Salinas Marchamalo', contribuyendo así a su puesta en valor y sensibilización sobre su conservación y culmina con un recorrido por las salinas y una cosecha de sal.

Se trata de una actividad gratuita pero el aforo es limitado y es necesaria inscripción previa. El festival también ha organizado, una jornada de Limpieza del caudal de las Salinas.

Toda la información del evento está disponible en www.cabodepop.com

El festival Cabo de Pop cuenta con el patrocinio del ICA, Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Cervezas Alhambra, La Manga Consorcio y Bonobo.