La campaña 'Tu basura vuelve contigo' apela a la responsabilidad ciudadana

La campaña 'Tu basura se vuelve contigo' reflejada en el autobús que hace el servicio en Calblanque. - CARM

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad tiene en marcha este verano la campaña de sensibilización ambiental 'Tu basura vuelve contigo', una iniciativa que busca implicar a los visitantes en la conservación de los parques regionales de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y de Calnegre y Cabo Cope.

A través de ella se promueve un gesto tan sencillo como decisivo, que cada persona retire consigo los residuos que genera durante su estancia. La iniciativa pretende reducir el impacto ambiental derivado del abandono de desperdicios en playas y espacios naturales protegidos, para contribuir a preservar unos ecosistemas de enorme riqueza ecológica y paisajística que cada año reciben miles de visitantes.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que "la mejor manera de conservar nuestros espacios naturales es contando con la colaboración de quienes los disfrutan. Cada envase o cada resto generado que vuelve con su propietario supone un paso más para mantener intactos unos paisajes que pertenecen a todos".

Torres añadió que "la protección de la biodiversidad no depende únicamente de las administraciones. También está en manos de cada visitante con pequeños gestos que tienen un enorme impacto positivo sobre el medio natural".

CALBLANQUE, UN EJEMPLO DE CONSERVACIÓN COMPARTIDA

En el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, la campaña acompaña al dispositivo estival de gestión del uso público y recuerda a los visitantes la necesidad de no abandonar residuos en playas, senderos, aparcamientos o áreas naturales.

El mensaje incide especialmente en la importancia de retirar cualquier resto o desperdicio generado, ya que los residuos deterioran el paisaje, pueden ser dispersados por el viento y representan un riesgo para la fauna silvestre.

La campaña pretende reforzar la idea de que la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región depende también del comportamiento responsable de quienes lo visitan, lo que favorece un modelo de disfrute compatible con la protección de sus valores ambientales.

"La conservación de Calblanque es un compromiso colectivo", señaló Inmaculada Torres. "Queremos que quienes visitan este parque se conviertan también en sus mejores aliados para protegerlo y transmitir ese respeto a las generaciones futuras", añade.

La campaña también se desarrolla en el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, donde se acompaña de una reorganización de la gestión de los residuos para minimizar su impacto sobre el paisaje y la biodiversidad. Como parte de esta actuación, se eliminaron los contenedores y papeleras distribuidos en las playas, y se concentró la recogida en un único punto habilitado para ello.

Esta medida permite reducir el impacto paisajístico de estas infraestructuras, evitar la dispersión de residuos provocada por el viento y disminuir las molestias que ocasionan a la fauna silvestre. La actuación se completa con la instalación de cartelería informativa en los accesos, la distribución de material divulgativo, la presencia de informadores ambientales y acciones de sensibilización a través de los canales institucionales y las redes sociales.

Los informadores ambientales que participan en la campaña están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro de las actuaciones dirigidas a mejorar la conservación y el uso sostenible de los espacios naturales protegidos.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática recuerda que el abandono de residuos constituye una de las principales amenazas para los ecosistemas costeros, ya que afecta a la calidad del paisaje y puede ocasionar daños directos sobre la fauna terrestre y marina.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional "refuerza su apuesta por compatibilizar el disfrute de los espacios naturales con su conservación, promoviendo una cultura de respeto ambiental basada en la implicación de la ciudadanía y en la protección activa del patrimonio natural de la Región de Murcia".