La campaña 'Tu basura vuelve contigo' se consolida como ejemplo de corresponsabilidad ambiental en Calblanque

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, junto a los integrantes de la Junta Rectora del Parque Regional de Calblanque. - CARM

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor celebró esta semana la sesión ordinaria de la Junta Rectora del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en el Centro de Visitantes 'Las Cobaticas'.

Durante la reunión se presentaron los principales avances en gestión, conservación e iniciativas de participación ciudadana desarrolladas a lo largo de 2025, con especial atención al éxito de la campaña 'Tu basura vuelve contigo', orientada a reforzar la corresponsabilidad ambiental de los visitantes.

Esta iniciativa, que sustituyó los contenedores tradicionales por un modelo de autogestión de residuos, ha logrado reducir notablemente la cantidad de basura en el Parque, evitando impactos paisajísticos, riesgos para la fauna silvestre y tránsito de camiones de recogida por el interior del espacio natural.

Con ello se limita la emisión de polvo y ruidos, lo que mejora la calidad ambiental y la experiencia de los usuarios. La campaña, ampliamente respaldada por el público, consolida un modelo de uso público sostenible basado en la implicación directa de los visitantes en la conservación de los valores naturales.

La Junta Rectora, integrada por representantes de la Administración regional y municipal, la Universidad de Murcia, propietarios de terrenos, asociaciones conservacionistas y vecinales y entidades deportivas, y presidida por la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, abordó además el balance de actuaciones en materia de conservación del patrimonio natural y cultural, mejora de infraestructuras y promoción del uso responsable del entorno.

Entre las actuaciones más destacadas figura el proyecto de restauración forestal desarrollado para adaptar las masas forestales al cambio climático, actualmente en su fase final.

Con un presupuesto de 236.671 euros, este plan ha permitido la plantación de 2.585 cipreses de Cartagena (Tetraclinis articulata), 862 acebuches y un número similar de lentiscos en distintas zonas del Parque, lo que contribuye a reforzar la biodiversidad y aumentar la resiliencia del ecosistema frente a la sequía y los incendios.

En el ámbito del patrimonio cultural, se expusieron los resultados de la puesta en valor de la Casa de Máquinas y el Castillete de madera de la Mina Santo Tomás, donde se han completado los trabajos de señalización interior y exterior, una acción que facilita a los visitantes conocer la historia minera del enclave y su relevancia en el paisaje cultural de Calblanque.

Asimismo, se repasaron las mejoras en equipamientos, comunicación y divulgación ambiental, así como las líneas de investigación y participación social impulsadas en el último año. Todas estas acciones responden al compromiso del Ejecutivo autonómico de consolidar la gestión sostenible de los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia, combinando la conservación de los ecosistemas con la sensibilización ciudadana y la participación activa.

El encuentro concluyó con un turno de ruegos y preguntas en el que los representantes de las distintas entidades participantes plantearon propuestas e iniciativas destinadas a seguir avanzando en la protección de este enclave natural, considerado uno de los más valiosos del litoral murciano por su riqueza ecológica, paisajística y cultural.

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila continúa siendo un referente de gestión participativa y respeto al entorno, con la campaña 'Tu basura vuelve contigo' como ejemplo de buenas prácticas en educación ambiental y sostenibilidad. Su desarrollo demuestra que la colaboración entre administraciones y ciudadanía es clave para garantizar la preservación de los espacios naturales y fomentar una relación más equilibrada entre las personas y la naturaleza.