La campaña de captación de donantes de médula ósea duplica los resultados de los años anteriores

Imagen de la I Carrera Popular 'Corre para dar vida' celebrada el pasado domingo, 10 de mayo, en la que participaron más de 3.000 personas - CARM

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña de actos del II Día Regional de Donantes de Órganos Sólidos y Médula Ósea y del III Match Región de Murcia se ha saldado con éxito, con un resultado de más de 2.100 nuevos donantes de médula ósea en la Región.

Gracias a ellos, el registro de donantes de médula asciende a 30.000, con lo que se cumple ya la previsión de la Coordinación Regional de Trasplantes de que se alcanzaría esta cifra al acabar el año. Estos datos sitúan a la Región de Murcia entre las comunidades con más donantes por población de todo el territorio nacional.

Los nuevos inscritos se han obtenido a través de la carrera popular y la campaña realizada en centros hospitalarios, centros de salud, 061, Centro Regional de Hemodonación y universidades de la Región entre los días 10 y 13 de mayo.

Este resultado, según los datos de la Consejería de Salud, duplica las inscripciones de las dos primeras ediciones (1.000 en 2023 y 950 en 2025), lo que pone de manifiesto el carácter solidario de la sociedad murciana ante este tipo de iniciativas.

El éxito queda asimismo reflejado en la I Carrera Popular 'Corre para dar vida' celebrada el domingo 10, en la que participaron más de 3.000 personas y 350 se inscribieron como candidatas a la donación.

En esta edición del II Día Regional del Donante, el 12 de mayo, participaron 10 hospitales públicos, 44 Centros de Salud, el 061, el Centro de Hemodonación de Murcia y Cartagena, la UCAM en sus sedes de Murcia y Cartagena, la UPCT, el Campus de la Salud del Palmar y el Campus de Espinardo.

Los centros hospitalarios y de atención primaria consiguieron captar a 1.200 donantes; la UCAM, 201; el 061, que puso un hospital de campaña en la plaza de la Merced, 109 donantes; el Centro de Hemodonación, 123 en sus dos sedes de Cartagena y Murcia; la UPCT, 44; y la UMU, con 56 en sus dos campus. Destacan asimismo las áreas de salud de Lorca (317), Caravaca de la Cruz (276), del Reina Sofía (223) y de los Arcos (123).

Por centros de salud, Lorca-San Diego, con 151 donantes, marcó el mayor número de personas inscritas, seguido de los centros de los municipios de Torre Pacheco, Totana, Caravaca de la Cruz, Águilas, Cehegín, Bullas y Santomera, entre otros.

Desde la Consejería de Salud se destaca la implicación de los centros que han llevado la campaña a toda la Región de Murcia, que ha hecho que sea posible llegar a este histórico número de donantes, con ejemplos de solidaridad como el de la pedanía de Barranda (Caravaca de la Cruz), que instaló una mesa en la plaza de la localidad, donde se consiguieron 28 donantes teniendo una población de menos de 800 habitantes.