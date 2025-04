La campaña 'Por unas fiestas memorables' busca prevenir el consumo de alcohol entre jóvenes en las Fiestas de Primavera

Cruz Roja montará un hospital de campaña en la FICA y otro en la calle Puerta Nueva

MURCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comer, beber agua y no consumir alcohol son algunas de las recomendaciones que da la campaña 'Por unas fiestas memorables' que quiere prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes durante las Fiestas de Primavera y fomentar hábitos de vida saludables entre la población joven, así como promover un ocio responsable y sin riesgos.

La campaña "se construye en torno a un enfoque positivo, empoderador y visualmente atractivo que invita a los jóvenes a replantearse su relación con el alcohol durante las Fiestas de Primavera", ha explicado la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres. Se trata de una serie de "mensajes impactantes y con un lenguaje joven, fresco y directo que promueven decisiones más responsables sin recurrir al juicio o la imposición moral", ha señalado.

"Que disfruten de las fiestas más que nunca, pero con moderación", ha subrayado el concejal de Desarrollo Urano y Ciudad Inteligente José Guillén. "Estos mensajes se van a lanzar a través de todos los soportes disponibles: radio, televisión, mupis e instalaciones municipales. Creemos que no solo hay que informar y concienciar, sino que también hay que proponer alternativas; por eso Murcia es hoy es un referente en la organización de eventos y fiestas como las Fiestas de Primavera, de interés turístico internacional" para las que se han preparado actividades para que todos los ciudadanos vivan y se disfruten de las fiestas con un ocio saludable.

Durante la presentación, en la que también han estado presentes la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, el presidente de Junta del Distrito Centro- Oeste, David San Nicolás y la técnico de programas de Cruz Roja, Matilde Muñoz, han explicado que Cruz Roja instalará dos hospitales de campaña el día del Bando de la Huerta, para atender cualquier incidencia que tenga lugar durante la jornada, que estarán ubicados en La Fica, donde tiene lugar La Repanocha, y en el entorno de la Fama, en la calle Puerta Nueva y estarán disponibles ocho ambulancias.

En el caso de que una persona se encuentre mal por haber consumido alcohol debe acercarse a uno de los puestos sanitarios que Cruz Roja, Protección Civil y el 061 van a tener durante el día del Bando donde "se les hace una valoración general y se toman las medidas que decidan los facultativos", ha explicado Muñoz. El año pasado Cruz Roja realizó 227 asistencias, entre las que también se encuentran pequeñas traumatismos o lipotimias.

LOS MENSAJES DE LA CAMPAÑA

A lo largo de las celebraciones que se lleven a cabo en el municipio de Murcia, se repartirá material informativo que apoye el no consumo o el consumo responsable de alcohol con mensajes claros y directos, dirigidos especialmente a la población susceptible de consumo en atracón, fomentando una actitud crítica y consciente ante el consumo de bebidas alcohólicas.

Los mensajes que forman esta campaña son: 'Buah, qué mareo: Pasar de beber alcohol te despertará hasta el más dormido de los sentidos'. Se trata de una llamada a experimentar la fiesta desde la lucidez y la intensidad real que desmonta la falsa creencia de que el alcohol amplifica los sentidos, proponiendo lo contrario: que la autenticidad de los momentos se vive mejor con claridad.

Otro de estos mensajes es 'Menuda resaca: beber más agüita hará que te rías recordando la fiesta y no rayarte por lo que pasó' que conecta con la experiencia común de arrepentimiento tras una noche de excesos. El mensaje es práctico y emocional a la vez: propone la hidratación como aliada de una diversión sin consecuencias negativas, apelando al recuerdo positivo y al autocuidado.

También, 'Qué movida: comerte una o 1.200 marineras. Si vas a beber alcohol, te ayudará a mantenerte firme' que introduce el valor de la alimentación como estrategia de consumo responsable, usando un toque de humor local y costumbrista que genera cercanía, normalizando la moderación sin hacerla aburrida, han explicado.

'Más claro que el agua: sentir que lo vives todo sin perderte nada es otro nivel' redefine la diversión como presencia plena. El mensaje apela al FOMO (miedo a perderse algo), pero le da la vuelta, planteando que el verdadero 'nivel' está en vivir el momento con conciencia, sin lagunas ni borrones.

Y, por último, 'Qué bajón llevo: tomarte un break en lugar de una copa te ayudará a no arrepentirte mañana' introduce una alternativa accesible y realista: parar, tomar aire, hacer una pausa. Es un guiño a la libertad personal y al poder de decidir, sin dramatizar ni culpabilizar.

Así, todos los mensajes se unen bajo un eslogan que cierra con fuerza: 'Para sentirte dentro no hace falta estar out: controlar hasta dónde llegas es estar in'.