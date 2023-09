La campaña 'Ver la vida en 4K' llega a Murcia para revisar el estado de la visión de alumnos de 91 institutos

Con la colaboración altruista de profesionales de la salud visual, socios de la asociación de utilidad pública Visión y Vida



MURCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcianos de entre 12 y 18 años podrán participar en la campaña 'Ver la vida en 4K' y someterse a un test visual sin coste en cualquiera de las 30 ópticas asociadas para comprobar si su visión está preparada para el nuevo curso educativo, en el marco de la séptima edición de 'Ver para Aprender', una iniciativa promovida por la asociación de utilidad pública Visión y Vida que ahora se centra en la generación Alpha, estudiantes de ESO y Bachiller.

A través de la pregunta '¿Cuánto te pierdes por no ver bien?', la entidad quiere llamar la atención de los adolescentes sobre la importancia de la visión, dado que, según estudios de la asociación, más de la mitad de los Zetas (1995-2000) tiene problemas visuales (52,2%) y el 44,21% afirma que se ha sometido a una revisión visual muy pocas veces en su vida, según han afirmado fuentes de la organización en un comunicado.

Con estos datos, 29 ópticas de la Región de Murcia ofrecerán voluntariamente su conocimiento y sus servicios a todos los jóvenes de la comunidad que deseen comprobar el estado de su visión.

Gracias a la colaboración de la Fundación MAPFRE, un total de 91 centros educativos de Murcia han recibido materiales que ayudarán a la concienciación. "Pósteres para las aulas en las que estudiantes y profesores podrán detectar fácilmente los síntomas que indican la existencia de un problema visual y 300 dípticos informativos (por centro) para los estudiantes, con los que podrán encontrar fácilmente la óptica más cercana a su domicilio en la que se podrán realizar el test visual", ha explicado Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida.

Del mismo modo, y gracias a la colaboración de Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo Correos, las 30 ópticas asociadas a Visión y Vida en Murcia, voluntarias para participar en la iniciativa, mostrarán en sus escaparates el identificativo que ayudará a la sociedad a reconocer su participación en la campaña. En su labor destaca la posibilidad de acudir a las escuelas que lo demanden a explicar el funcionamiento del sistema visual, los signos o síntomas que pueden hacer sospechar que un estudiante tiene un problema de visión, así como la realización de estos tests.

"Nuestra intención es informar, revisar y concienciar por medio de los datos recogidos anónimamente. Queremos crear el estudio de mayor magnitud sobre salud visual en esta generación para analizar qué podemos hacer, como profesionales, por mejorar. Hay que pensar que son los mayores afectados de la considerada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia del siglo XXI", la miopía", ha añadido Alsina.

Esta iniciativa no solo se dirige a familias o educadores. La entidad considera que es imprescindible que sea el propio menor el que tome consciencia. Por ello, por medio de Instagram y TikTok se creará una campaña para ellos, en su propio lenguaje.

"No se puede olvidar que uno de cada tres casos de fracaso escolar se debe a un problema visual. Muchos pasan desapercibidos porque el 59% de las familias no revisa el estado de la visión de sus hijos/as porque estos no lo han solicitado. Si a eso le unes que el 40% de los jóvenes a los que se les ha prescrito gafas no quiere usarlas, vemos que tenemos mucho que mejorar: falta prevención y falta conocimiento sobre salud visual", ha concluido Alsina.

Además, por medio del folleto informativo podrán acceder a una sencilla 'landing page' en la que, respondiendo a unas breves preguntas, descubrirán si necesitan acudir a revisar su visión de manera urgente.

Visión y Vida recuerda que el objetivo último de la campaña es conseguir que el alumnado sea consciente de que la visión es uno de los aspectos que influyen en su bienestar y en su capacidad de aprendizaje, como lo es el ejercicio, la dieta sana o la salud mental.