'Candelaria', el ritual escénico de Milsa Maúrtua, se celebra en la plaza de España de San Javier

SAN JAVIER (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La actriz, creadora artística, directora e investigadora escénica, Milsa Maúrtua presenta 'Candelaria, el último de los espectáculos de calle de esta edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

'Candelaria', se define como un ritual escénico en el que una mujer intenta reunirse con su padre a través de un ritual que realiza en la intimidad. Una danza donde se revela todo lo que ha heredado de su progenitor y que le invita a celebrar la muerte y compartir con los otros en comunidad. Su cuerpo es entregado como ofrenda para que su deseo más profundo se cumpla, el milagro.

El espectáculo se podrá ver este miércoles en la Plaza de España de San Javier, a las 22.00 horas, con entrada gratuita.