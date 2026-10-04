Cano (PP) pregunta "¿por qué el PSRM votó en contra de revisar el estado de las presas?" y pide una explicación pública

El diputado regional del Partido Popular Jesús Cano - PP

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha cuestionado el voto del PSOE en la Asamblea Regional contrario a revisar el estado de las presas y balsas de la cuenca del Segura y ha reclamado a los socialistas que expliquen públicamente "por qué se oponen a conocer cuál es la situación real de unas infraestructuras de las que depende la seguridad de miles de ciudadanos".

"¿Por qué el PSOE votó en contra de revisar el estado de las presas? Tendrá que dar explicaciones a los ciudadanos y, especialmente, a quienes viven aguas abajo", ha señalado Cano, que ha considerado necesario conocer el estado actual de las 29 grandes presas y 11 balsas de la cuenca del Segura y las actuaciones necesarias para garantizar su seguridad.

El diputado 'popular' ha señalado que resulta necesario saber si todas estas infraestructuras están siendo sometidas a las revisiones y labores de mantenimiento que corresponden y ha cuestionado que el PSOE haya rechazado que la Asamblea Regional reclame esa información. "No entendemos que el PSOE vote en contra de una medida cuyo único objetivo es prevenir y garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha afirmado.

Cano ha insistido en que "la seguridad no admite improvisaciones" y ha advertido de que la prevención no puede activarse únicamente después de que se produzca un episodio grave. "Estamos viviendo episodios meteorológicos cada vez más intensos y no podemos permitir que quienes tienen responsabilidades sobre estas infraestructuras miren hacia otro lado", ha señalado.

Por ello, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe sobre las presas que son de su competencia y que informe sobre su situación y sobre las medidas de mantenimiento, conservación y seguridad que se están ejecutando. "El Gobierno de España tiene responsabilidades concretas y debe ejercerlas. No vale después buscar excusas ni repartir responsabilidades cuando lo que se podía haber prevenido ya ha ocurrido", ha apuntado.

"Desde el Partido Popular vamos a seguir reclamando toda la información y todas las actuaciones necesarias porque no queremos tener que lamentarnos después", ha concluido Cano. "El PSOE tendrá que explicar por qué ha votado en contra de revisar el estado de estas infraestructuras y qué respuesta tiene para los ciudadanos que viven aguas abajo".