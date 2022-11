Cano (PP): "El PSOE se ha retratado votando en contra de la Región" al rechazar un Pacto Nacional por el Agua

CARTAGENA (MURCIA), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Jesús Cano ha afirmado que el PSOE "se ha retratado" este miércoles, en el pleno de la Asamblea Regional, "votando en contra de la Región de Murcia" y "rechazando un Pacto Nacional por el Agua", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Cano ha reaccionado así tras la sesión en la que se ha aprobado, con el voto en contra de PSOE y Podemos, una moción del Grupo Popular para pedir al Gobierno de España que promueva un Pacto Nacional por el Agua "que defina una auténtica política de Estado y que reparta el agua de forma justa y equitativa".

"Con su voto en contra, los socialistas de la Región de Murcia, con Vélez a la cabeza, han claudicado y se han plegado a la estrategia de Pedro Sánchez y Teresa Ribera de cerrar el trasvase Tajo-Segura", ha criticado el 'popular', quien ha lamentado que "una vez más, han demostrado que son sanchistas antes que murcianos".

"España es un país donde el agua es un bien repartido de manera irregular en el tiempo y en el conjunto del territorio nacional", ha apuntado Cano, quien ha añadido que "esta limitación obliga a una gestión de su disponibilidad y hace necesario alcanzar un acuerdo de Estado".

En concreto, se ha referido a "un Pacto Nacional por el Agua que asegure el equilibrio entre la satisfacción de las demandas en todo el territorio nacional y la protección medioambiental del medio hídrico que nos reclaman Europa y la sociedad española".

Para ello, ha asegurado el diputado del PP, "urge cambiar el rumbo de los acontecimientos y recuperar un 'espíritu de concordia' respecto al agua y abordar la ejecución de infraestructuras hidráulicas desde el consenso en los diferentes territorios", lo que, ha señalado, "se debe hacer a través de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que apueste por los Trasvases, por mantener el trasvase Tajo-Segura con las reglas que nos dimos en 2013 cinco comunidades autónomas, los regantes y el Gobierno de la Nación".

Tras subrayar que "la política del PP en materia de agua es muy clara: debe haber recursos hídricos suficientes y a un precio razonable", Cano ha incidido en que "el agua debe ser solidaria y esa solidaridad también hay que plasmarla en un nuevo Plan Hidrológico Nacional que ofrezca seguridad jurídica y se genere desde el consenso social, económico y político".

El 'popular' ha pedido "cambiar sectarismo por acuerdo en materia de agua", para lo que "tienen que cesar los ataques permanentes del Gobierno de la Nación al trasvase Tajo-Segura y su objetivo decidido de acabar con esta vital infraestructura sea como sea".

Al hilo, ha insistido en que "no han tenido problemas en recortar los envíos en 19 de las 28 ocasiones que han podido, decretar un trasvase cero para el regadío en seis ocasiones o cambiar las reglas de explotación del Tajo a fin de limitar las aportaciones a la cuenca deficitaria, y todo esto a criterio ideológico de una ministra, sin respetar el criterio de los técnicos".

Asimismo, ha calificado de "inadmisible" que la vicepresidenta del Gobierno "diga que el trasvase Tajo-Segura es algo excepcional y no ordinario, que no reconozca la falta de agua de la cuenca del Segura y afirme que no es deficitaria y que, además, llame 'mito' al déficit hídrico, cuando existe un Plan de Cuenca elaborado por técnicos en el que se afirma que tiene una necesidad estructural de 450 hectómetros cúbicos".

"Lo único que consigue la señora Ribera es generar una gran incertidumbre, temor e inquietud en las regiones del Levante español, especialmente entre el sector agroalimentario, que necesita el agua para seguir siendo un motor de desarrollo, crecimiento y empleo", ha precisado el diputado.

Cano ha apelado al PSRM, ya que, según ha señalado, "en este tema no tienen cabida los intereses partidistas, y es el momento de sentarnos a dialogar para alcanzar acuerdos como legítimos representantes del pueblo de la Región de Murcia que somos". "En materia de agua seremos tan fuertes como unidos estemos, y tan débiles como divididos estemos", ha concluido.