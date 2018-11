Cano: "El principio de acuerdo entre gobiernos socialistas de España y de C-LM supone la muerte del Tajo-Segura"

Publicado 08/11/2018 11:15:47 CET

MURCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Agua del PPRM, Jesús Cano, ha valorado este jueves la reunión mantenida ayer entre la consejera de Fomento de Castilla La Mancha, Agustina García, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quienes plantearon elevar la línea trasvasable del Tajo al Segura a 800 hm3, lo que para el dirigente regional del PP "supone la muerte definitiva del trasvase Tajo-Segura".

"El Gobierno socialista y Pedro Sánchez son un peligro para la agricultura murciana", ha dicho Cano para quien "la decisión de subir el mínimo trasvasable "es un auténtico mazazo al principal sector productivo regional y una declaración de guerra contra la agricultura levantina". Por lo que se ha preguntado "cuánto tiempo hace que en la cabecera del Tajo no hay registros de 800 Hm3".

Al hilo del encuentro socialista de ayer, y en clave regional, el responsable del PP en materia de agua ha exigido al secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, que "actúe con urgencia, y pare esta tropelía contra el principal sector productivo de la Región".

Asimismo, ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a que cumpla con la ley del Memorándum "que garantiza el trasvase desde el Tajo al Segura, y prioriza la cuenca cedente y los caudales ecológicos"; "las normas están claras y bien definidas en la ley, y la ley está para cumplirla", ha enfatizado.

Jesús Cano considera que el PSOE "solo busca fórmulas para cerrar el trasvase", ayer fue la de aumentar a 800hm3 el mínimo trasvasable y esto "es otro pretexto, otra excusa más para ahogar al Levante español". Al respecto, ha indicado que "la solidaridad hídrica es una obligación moral que el PSOE ni entiende, ni practica".

"El PSOE continúa defendiendo una actitud en materia hídrica que daña a la Región de Murcia frente a la que mantiene el PP", ha dicho Cano para definirla como "responsable y comprometida con nuestros agricultores".

Al respecto, ha vertido una crítica a los socialistas murcianos, ante las declaraciones de sus compañeros en Castilla La Mancha, "deberían salir a enmendarles la plana", porque de no hacerlo "demuestran su receptividad ante una postura que pone en cuestión continuamente el mandato del Memorándum".

A su parecer, "el PSOE de Castilla La Mancha debe abandonar la confrontación, por el diálogo y el consenso porque lo verdaderamente importante y necesario es alcanzar cuanto antes un Pacto Nacional del Agua que reparta solidariamente los recursos hídricos de España, y no perjudique ni discrimine a nadie".

Tras lo que ha afirmado que "el PP no va a permitir que se eche el cerrojo al Trasvase Tajo Segura ni con esta ni con ninguna otra estrategia socialista, no lo vamos a aceptar jamás porque con eso se ataca a los intereses de nuestros agricultores, de la Región de Murcia y del millón y medio de murcianos". "El Tajo-Segura no se toca", ha insistido.

El presidente López Miras, ha finalizado, "ya ha demostrado en muchas ocasiones estar al lado de nuestros agricultores sea cual sea el color del partido que ocupe el sillón de Moncloa y continuará su lucha hasta que se firme el Pacto Nacional del Agua que recoja soluciones hídricas para que a la Región jamás le falte el agua".