Cantoría en directo para toda Europa este domingo en el maratón de la de la UER

Archivo - Cantoría - DAVID PERELLO - Archivo

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea de Radiotelevisión (UER), a través de su red Euroradio, ha incluido este año la propuesta de Radio Clásica con Cantoría y el director y tenor murciano Jorge Losana para la celebración del 'Día Música de Navidad', un maratón musical internacional que reúne emisiones de las mejores formaciones vocales e instrumentales de diversos países europeos.

El concierto seleccionado para representar a España será interpretado por Cantoría desde la Fundación Juan March de Madrid, y se emitirá el próximo 14 de diciembre a las 12.00 horas (CET). En él se presentará un programa de música sacra y profana del Renacimiento ibérico, ideado para evocar la tradición navideña: incluirá obras como las 'ensaladas' festivas de Mateo Flecha 'El Viejo' y villancicos del Cancionero de Uppsala, entre otros repertorios históricos.

Esta emisión llegará, al menos, a 23 emisoras de Europa y el mundo, gracias a la red Euroradio, lo que supone un espacio de difusión internacional de gran alcance. Además, quienes no puedan escucharlo en directo tendrán la oportunidad de verlo en streaming a través de RNE Audio y RTVE Play. Finalmente, el mismo concierto se retransmitirá por televisión en el espacio televisivo Los Conciertos de La 2 el domingo 28 de diciembre.

Con esta participación, Cantoría regresa al circuito internacional de Euroradio tras años sin aportación directa, reforzando su compromiso con la difusión de la música antigua española.

Paralelamente a esta emisión, Cantoría consolida su proyección internacional con una próxima gira en el calendario del festival Europalia, con un estreno en París y actuaciones en Bruselas y Gante tras pasar por Londres, Amsterdam y Roma. Este proyecto apuesta por un repertorio barroco español que la formación ha trabajado con profundidad, y la gira servirá como promoción de este legado cultural.

Además, prepara nuevos proyectos con este repertorio para el próximo año, gracias a la concesión de la Beca Leonardo (de la Fundación BBVA), que permitirá avanzar en la investigación, repertorios inéditos y la grabación de un nuevo disco. A su vez, se ha firmado una colaboración con el Centro Nacional de Música de Polonia, lo que abrirá nuevas puertas para llevar la música española barroca a Europa Central.

La formación, que fue distinguida con los Premios de la Música Yepes Clásica, como un reconocimiento al esfuerzo por recuperar, interpretar y difundir el patrimonio musical español, tanto a nivel nacional como internacional, prepara su décimo aniversario para la temporada 2026-27.