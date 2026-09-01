'Cara De Cona' Gana El X Premio De Cortometrajes De Cartagena Negra Y Entra En La Carrera De Los Goya - CARTAGENA NEGRA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El cortometraje 'Cara de cona', escrito y dirigido por Guillermo de Oliveira, se ha proclamado ganador de la décima edición del Premio de Cortometraje Negro del Festival Literario Cartagena Negra, según han informado la organización y el Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

La victoria supone un hito para el certamen al tratarse de la primera cinta en la historia del festival que entra directamente en la consideración de la Academia de Cine para optar a la nominación de los Premios Goya, tras su reciente homologación como festival certificador oficial.

Debido a los plazos requeridos por la Academia, la organización ha adelantado la comunicación del fallo respecto a la semana principal del festival, que celebrará su XII edición del 6 al 12 de septiembre.

La obra galardonada es una comedia negra de 17 minutos producida por Zapruder Pictures y distribuida por Madrid en Corto, con un reparto integrado por Milo Taboada, Diego Anido, Nancho Novo y Cristina Andrade.

La trama aborda con tono irónico la obsesión de Moncho por su nuevo vecino y el plan que elabora para acabar con su vida.

El realizador Guillermo de Oliveira recogerá el galardón el sábado 12 de septiembre en Cartagena y participará en una mesa redonda abierta al público sobre el cortometraje y el género negro. El coloquio contará con la moderación de Cristóbal Terrer Mota, coordinador del área cinematográfica de Cartagena Negra y director del portal especializado 'Seriemaniac.com'.