La Cárcel Vieja de Murcia acoge la exposición 'PatrimoniUm', un viaje al patrimonio artístico contemporáneo de la UMU

El Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja de Murcia acoge la exposición 'PatrimoniUm: Líneas, ritmos y volúmenes que esbozan una historia', un viaje al patrimonio artístico contemporáneo de la UMU - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja de Murcia acoge hasta el próximo 31 de octubre la exposición 'PatrimoniUm: Líneas, ritmos y volúmenes que esbozan una historia', un viaje al patrimonio artístico contemporáneo de la Universidad de Murcia (UMU), según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La muestra invita a recorrer la memoria visual de la UMU a través de obras contemporáneas que, reunidas en un mismo espacio, revelan la riqueza y diversidad de un patrimonio que pocas veces ha podido contemplarse en su totalidad.

Será en este espacio de referencia cultural donde las piezas cobrarán una nueva vida, estableciendo diálogos inéditos entre sí y ofreciendo al visitante una experiencia única de encuentro con el arte, la memoria y la identidad.

De esta forma, las piezas, habitualmente dispersas en facultades, despachos y espacios comunes, cobran un nuevo sentido al convivir en un mismo escenario.

La muestra subraya la importancia de conservar, estudiar y difundir el patrimonio universitario como bien común. En este sentido, PatrimoniUm no solo preserva la memoria visual de la Universidad de Murcia, sino que la proyecta hacia el futuro, poniendo en valor el papel del arte en la construcción de la identidad institucional y en la transmisión de valores culturales y educativos.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha explicado que "esta exposición es también una invitación a mirar con atención lo que nos rodea, a reconocer el arte como parte de la vida universitaria y a comprender que el patrimonio, para existir plenamente, necesita ser compartido".