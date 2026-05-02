La Cárcel Vieja pone en marcha 'Altavoz' para visibilizar al tejido artístico local de la mano de las galerías murcianas

El nuevo programa impulsado por la Concejalía de Cultura e Identidad facilitará que una pieza vinculada a una exposición en curso en una galería del municipio se exponga en La Cárcel Vieja - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Cárcel Vieja de Murcia pone en marcha 'Altavoz', el nuevo programa impulsado por la Concejalía de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, que establece un marco estable de colaboración con el tejido artístico local, orientado a visibilizar, amplificar y acompañar el trabajo que desarrollan las galerías, espacios independientes y proyectos expositivos del municipio.

"Más que un ciclo expositivo al uso, ALTAVOZ es una declaración de intenciones de la Cárcel Vieja, dentro de su línea de trabajo en cultura contemporánea", ha apuntado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

El programa busca convertir la Cárcel Vieja en una caja de resonancia de lo que ya está ocurriendo en la ciudad. En lugar de duplicar discursos o competir con otras programaciones, Altavoz propone generar ecos, prolongaciones y desplazamientos. Cada intervención activada en este espacio funcionará como una pieza vinculada a una exposición en curso en una galería, estableciendo un diálogo directo que invite al visitante a salir, a recorrer y a descubrir otros lugares donde el arte contemporáneo está sucediendo.

"No es un proyecto puntual, sino una línea de programación estable que convivirá con el resto de las propuestas que se desarrollan en la Cárcel Vieja: exposiciones, instalaciones, intervenciones específicas y proyectos de investigación. El objetivo es integrar la programación en la agenda cultural del municipio y generar una red de relaciones que refuerce el papel del espacio como un nodo activo dentro del ecosistema cultural de Murcia", ha explicado Diego Avilés.

Una de las primeras materializaciones de la iniciativa es P:O:W:, proyecto cultural del artista murciano Carlos Aldaz, construido a partir de desechos electrónicos dorados que evocan la monumentalidad de los retablos barrocos, convirtiendo así la materia residual en reflexión estética, espiritual y crítica, y estableciendo una poderosa relación entre memoria, tecnología y cultura visual contemporánea.

El concejal de Cultura e Identidad ha visitado la nueva instalación, junto al artista, en este nuevo espacio, que se configura como una estructura de impulso a todos los proyectos de creación, espacios culturales y galerías que forman parte del ecosistema artístico murciano.

Así, la Cárcel Vieja se consolida como núcleo de referencia para las prácticas artísticas de mayor ambición conceptual en Murcia. Tras su paso por este espacio municipal estratégico, la propuesta de Aldaz llegará a EFÍMERA Espacio de Arte Contemporáneo, también incorporado al recorrido de Altavoz, y consolidando de este modo el proyecto como una red de circulación artística que conecta distintos puntos de la ciudad bajo una misma visión.

El próximo hito de este itinerario llegará el 6 de junio con la inauguración en la Sala Caballerizas de los Molinos del Río, donde Altavoz alcanzará una nueva dimensión con la apertura de la siguiente gran intervención del proyecto.

Esta cita reforzará la capacidad de Murcia para articular sus espacios culturales como escenarios complementarios de una programación cohesionada, contemporánea y abierta, y marca el punto de partida de una programación que tendrá continuidad en el tiempo y que irá incorporando progresivamente a galerías, agentes culturales y espacios de la ciudad.