Carlos Alcaraz agradece a Ballesta su trabajo por Murcia

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista murciano, Carlos Alcaraz, ha enviado su pésame a la familia, seres queridos y amigos del alcalde de Murcia, José Ballesta.

Alcaraz, vecino de la pedanía murciana de El Palmar, ha agradecido a Ballesta su trabajo por Murcia. "Muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestra tierra", ha expresado el deportista, que ha acompañado la publicación que ha realizado en Instagram con una fotografía del primer edil en la Glorieta de España.

"Descanse en paz", ha deseado el tenista.