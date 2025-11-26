Carlos Jean y La Pandilla de Drilo amenizarán el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia

Archivo - Encendido del Gran Arbol de Navidad de Murcia de 2024 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actos navideños en Murcia, que ya comenzaron el pasado sábado con el encendido de las luces, continuarán este viernes 28 de noviembre con la inauguración del Gran Árbol.

A las 18.00 de este viernes está previsto que se abra la plaza Circular al público puesto que a las 18.30 horas 'La pandilla de Drilo' ofrecerá un espectáculo para amenizar la espera.

Será a las 19.00 horas cuando, con la presencia del alcalde, José Ballesta, y los niños de la Fundación Aladina que, acompañados del matrimonio formado por Alejandra y Richard Gere, apadrinan el árbol, se proceda a su encendido. Asimismo, se repartirán pequeños árboles luminosos para que los niños "ayuden con su magia".

El concejal de Desarollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha explicado en una rueda de prensa que habrá un "gran espectáculo piromusical con máquinas de efectos especiales, RGB, láser, nieve, pompas, pirotecnica de monodisparo y CO2". Además se encenderán "65 cañones que dibujarán un árbol de 2 kilómetros de altura para que llegue a iluminar toda la huerta murciana".

Asimismo, se instalará un equipo de sonido y unas pantallas para que todos los asistentes que estarán en los alrededores de la plaza Circular puedan escuchar y ver lo que pasa en el escenario principal. Tras el encendido, el DJ Carlos Jean pondrá música para celebrar la iluminación del árbol.

Además, la zona del Cartero Real contará con tres majestuosas coronas luminosas compuestas por miles de puntos de luz, evocando los resplandores de los Reyes Magos.

El acto se retransmitirá a través de La7, los canales digitales del Ayuntamiento de Murcia y de la aplicación TuMurcia.

Tras el encendido del viernes, comenzará la agenda navideña y, ya desde el sábado, en horario de mañana y de tarde, se celebrarán talleres infantiles y está ya programado el primer concierto con 'El Sótano del Doctor'. A partir de ese día, el árbol y su entorno crecerán con la apertura del mercado navideño, una zona foodtruck, la experiencia inmersiva Lucidum y una programación que se extenderá hasta el 6 de enero.

CORTES DE TRÁFICO

Con motivo del encendido del árbol se hará un corte parcial del tráfico en la Plaza Circular y las vías afectadas desde las 17.30 hasta las 23.00 horas, según ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

En concreto, se establecerá un carril reversible en la parte superior de la plaza Circular hasta las 19.00 horas, que se podría ver anulado según la afluencia de público en algún momento, para poder cortar el tráfico en Alfonso X y que este se desvíe hacia la avenida Gutiérrez Mellado y Jaime I. Desde estas dos calles se permitirá el tráfico hacia plaza Fuensanta.

También se cortará el tráfico en la avenida Constitución donde se permitirán pasos transversales por Jaime I, plaza Fuensanta, calle Bando de la Huerta y Jerónimo de Roda.

Asimismo, en Ronda Levante con Juan XXIII se permitirá el paso de los vehículos hacia la avenida rector José Loustau y calle arquitecto Emilio Pérez Piñero. En Ronda de Levante con Puerta Nueva y avenida Marqués de los Vélez habrán pasos transversales y también estará abierto el tráfico desde la avenida de los Pinos a la plaza Circular.

En la plaza de La Opinión se permitirá el tráfico hacia la avenida Miguel de Cervantes y calle San Antón. Mientras, en la plaza Diez de Revenga con la avenida general Primo de Rivera se permitirá el paso de vehículos hacia la calle Mar Menor y Condestable.

TRANSPORTE Y DISUASORIOS GRATUITOS

Como se anunció este martes, tanto el transporte público como los aparcamientos públicos de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca o Justicia serán gratuitos durante todo el viernes 28 de noviembre para facilitar la llegada tanto al encendido del árbol como a los comercios con motivo del 'Black Friday'.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha explicado que "el transporte público se ordenará "en base a los cortes de tráfico que se van a ir realizando".

Los tranvías llegarán hasta la parada de Juan Carlos I para que desde allí reboten hacia la zona de la Universidad, y también rebotarán desde Ronda Levante, por lo que "habrá más frecuencias al no hacer el recorrido completo".

Las líneas de autobús finalizarán su recorrido a las 17.00 horas, estableciéndose el corte a las 17.30 horas. En la zona este finalizarán en la plaza Juan XXIII, en la plaza Diez de Revenga para los que acudan desde la zona oeste, desde la zona norte los autobuses llegarán hasta Abenarabi, mientras que los autobuses que llegan desde la zona sur terminarán en la Glorieta de España.

"Los usuarios estarán informados tanto en redes sociales, autobuses y a través de redes sociales", ha informado Muñoz.

A todos estos preparativos se le sumarán un dispositivo de limpieza antes y después del acto.