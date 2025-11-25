El transporte público y los disuasorios serán gratuitos este viernes en Murcia por la inauguración del Gran Árbol - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autobús, el tranvía y los aparcamientos disuasorios serán gratuitos este viernes para que los ciudadanos puedan acudir a la inauguración del Gran Árbol en la plaza Circular.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha explicado que de esta manera "se ofrecen alternativas de desplazamiento a quienes se dirigen a disfrutar de uno de los momentos más icónicos y multitudinarios de la Navidad murciana", según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Además, quienes acudan en su vehículo a disfrutar de esta jornada, podrán estacionar de forma gratuita en los disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca o Justicia.

Muñoz ha explicado que la gratuidad se extiende a toda la jornada con el objetivo de potenciar la actividad comercial del municipio con motivo del 'Black Friday', que convierte a este viernes en una de las jornadas de mayor afluencia del año.

Una vez que se corte al tráfico la Plaza Circular, autobuses y tranvías dispondrán de paradas alternativas en su recorrido. Así, los tranvías procedentes de la Universidad finalizarán su recorrido en la parada de Juan Carlos I y los procedentes de Nueva Condomina harán lo propio en Ronda de Levante antes de iniciar su regreso. De esta forma, los viajeros bajarán junto a la Plaza Circular, lugar donde se llevará a cabo el encendido del árbol.

Las líneas de autobús, por su parte, finalizarán en la Plaza Juan XXIII las procedentes de la zona este y en la Plaza Díez de Revenga las que vengan por el oeste; las que llegan a la ciudad por el norte finalizarán en Abenarabi y las que vienen del sur en Glorieta de España ante la imposibilidad de tomar Gran Vía. Con ello, se garantiza que los vehículos puedan dar la vuelta y continuar prestando servicio, al tiempo que se deja a los pasajeros muy cerca del epicentro de las actividades.