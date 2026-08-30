La CARM afronta una nueva etapa del Sicted tras consolidar una red cercana al millar de servicios turísticos

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, durante una intervención en un acto de difusión del nuevo Sicted. - CARM

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha realizado un balance "altamente positivo" de la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted) en la Región de Murcia coincidiendo con la evolución de este programa hacia un modelo que amplía su alcance para responder a los actuales retos del sector.

La Región cuenta con cerca de 980 empresas y servicios adheridos, de los que 687 están distinguidos, con presencia en 28 destinos. A ellos se incorporará Fuente Álamo, elevando a 29 el número de destinos participantes.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, destacó que "afrontamos el cambio en el sistema desde una posición sólida, con una red cercana al millar de empresas y servicios que durante años han trabajado junto a las administraciones para hacer de la calidad una herramienta de competitividad turística".

El Sicted es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en la Región de Murcia cuenta con el impulso de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, junto a las entidades locales y el sector.

El hasta ahora Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos pasa a denominarse Sistema de Sostenibilidad, Inteligencia y Calidad Turística en el Ecosistema del Destino. Mantiene así sus siglas, Sicted, pero incorpora nuevos ámbitos de trabajo y una visión más amplia de todos los agentes que intervienen en la experiencia turística.

"El Sicted mantiene sus siglas, pero amplía su significado. La calidad continúa siendo uno de sus pilares y a ella se suman con mayor protagonismo la sostenibilidad, la inteligencia turística y la gobernanza, entendiendo el destino como un verdadero ecosistema", señaló Reverte.

El balance de la etapa que ahora concluye arroja un saldo de 139 nuevas distinciones y 255 renovaciones, cifras que reflejan tanto la incorporación de nuevos servicios como la continuidad de aquellos que mantienen su apuesta por la mejora.

La Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas ya ha comenzado a trabajar con los destinos en la nueva plataforma, acompañándolos en el proceso de adaptación y en la implantación progresiva de las novedades que incorpora el renovado Sicted.

Este acompañamiento se completa con el apoyo económico destinado por el Gobierno regional a los municipios, que permite facilitar la participación de empresas y servicios turísticos en el sistema sin que el proceso de distinción suponga un coste para ellos.

La nueva convocatoria contempla además la incorporación de Fuente Álamo y una mayor financiación para aquellos destinos que han incrementado su implantación. Reverte afirmó que "cerramos una etapa con una base sólida y, al mismo tiempo, ya estamos trabajando en la siguiente. Nuestro objetivo es seguir avanzando junto a los municipios y al sector para hacer los destinos de la Región más competitivos, sostenibles e inteligentes".