La CARM alerta del riesgo que suponen las tensiones comerciales con EEUU para más de 580 empresas de la Región

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, y la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - CARM

MURCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha alertado este jueves del riesgo que podría suponer las tensiones comerciales con Estados Unidos para más de 580 empresas de la Región de Murcia vinculadas al mercado estadounidense.

Así lo ha comentado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha trasladado un mensaje de prudencia ante las declaraciones realizadas por Estados Unidos, "que por el momento no es una decisión formal", y confió en que "el diálogo y la cooperación permitan evitar un escenario perjudicial para ambas economías".

Asimismo, ha destacado que Estados Unidos es uno de los socios comerciales más relevantes para España y también para la Región de Murcia, ya que durante el pasado año, las empresas de la Región exportaron a ese país productos por valor de 568 millones de euros.

Se trata del tercer país fuera de la Unión Europea al que más exporta la Región y el octavo destino mundial de sus exportaciones.

En este sentido, la consejera ha advertido de que detrás de estas cifras "hay empresas, empleo y familias que dependen de la estabilidad de estas relaciones comerciales". En concreto, durante 2025 fueron 587 las empresas de la Región de Murcia que exportaron al mercado estadounidense, "lo que supone miles de puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente a este mercado".

También ha destacado las importaciones desde Estados Unidos, que el pasado año alcanzaron los 1.293 millones de euros, siendo actualmente el primer país del que importa la Región de Murcia. "Esto tendría consecuencias muy claras: si se encarecen esos productos o si dejan de estar disponibles, muchas empresas de la Región tendrían que buscar proveedores alternativos en otros mercados, con la previsible subida de costes y de precios", ha explicado López Aragón.

Ante esta situación, el Gobierno regional ha pedido responsabilidad al Ejecutivo central en la gestión de las relaciones internacionales. "La política exterior y las relaciones comerciales internacionales no pueden gestionarse desde la confrontación ideológica ni desde planteamientos que ignoren las consecuencias económicas reales para nuestro país", ha afirmado la consejera, quien ha añadido que "España no puede permitirse deteriorar relaciones económicas estratégicas con uno de sus principales socios comerciales".

La titular de Empresa ha subrayado que las decisiones que se adoptan en el ámbito internacional deben tomarse "con visión de Estado, midiendo muy bien sus consecuencias para nuestras empresas, para nuestra economía y para el empleo".

Además, la consejera ha destacado que "la importancia de la relación económica entre Estados Unidos y la Región de Murcia no se limita únicamente a las exportaciones. También hablamos de inversión, de implantación empresarial y de actividad económica directa en nuestra Región".

Según los datos de 'Invest in Murcia Región', entre 2014 y 2024 la inversión extranjera vinculada a capital estadounidense se ha materializado en nueve grandes proyectos en la Región de Murcia, con una inversión total de 1.831 millones de euros y la creación de 1.290 empleos asociados. Asimismo, según el stock de inversión extranjera en la Región de Murcia, Estados Unidos es uno de los países con mayor presencia empresarial. En concreto, hay 50 empresas estadounidenses instaladas en la Región, de un total de 381 compañías extranjeras, siendo el segundo país con mayor presencia solo por detrás del Reino Unido.

MEDIDAS ANTE POSIBLES ESCENARIOS

Ante esta situación, López Aragón ha afirmado que "el Gobierno regional ya trabaja para anticiparse a posibles escenarios y proteger al tejido empresarial de la Región de Murcia".

En este sentido, la consejera ha explicado que actualmente se está elaborando un informe detallado sobre la situación de los mercados internacionales estratégicos para las empresas regionales, con especial atención a países del Golfo Pérsico y al análisis de las relaciones comerciales con Estados Unidos, identificando exportaciones, importaciones y los sectores potencialmente más expuestos.

Asimismo, se está evaluando el posible impacto que esta situación podría tener en las ferias internacionales y misiones comerciales previstas, con el objetivo de adaptarlas si fuese necesario y seguir abriendo oportunidades a las empresas de la Región.

El Ejecutivo autonómico también mantiene un contacto permanente con el sector empresarial para conocer de primera mano sus preocupaciones y anticipar posibles medidas de apoyo. López Aragón puntualizó que, en caso de que la amenaza comercial llegara a materializarse, "el Gobierno regional cuenta además con instrumentos que permitirían ampliar las ayudas al sector exportador, entre ellas, la ampliación de los plazos del cheque de internacionalización y el refuerzo del asesoramiento especializado a las empresas".

López ha recordado que cuando Estados Unidos adoptó nuevas reglas arancelarias se puso en marcha el Comité Aranceles que sigue trabajando técnicamente y que, en función de cómo avance la situación, se volverá a convocar, ha explicado. Este Comité prestaría ayuda a los sectores más afectados por las exportaciones, como el agroalimentario y los productos químicos.

Según ha explicado la consejera, combustibles y lubricantes son los productos que, principalmente, se compran desde la Región, pero también cereales y semillas.

La unidad de vigilancia de mercados ha hecho un informe sobre una posible ruptura de cadena de suministros y sobre los elementos críticos que necesita la Región y trabaja de manera coordinada con la unidad técnica del Comité de Aranceles, ha indicado la consejera.

Asimismo, el Ejecutivo regional cuenta con instrumentos que permitirían ampliar las ayudas al sector exportador, como por ejemplo el cheque de internacionalización, que se ampliaría para reforzar el asesoramiento especializado a empresas. Además, se pondrían en marcha medidas de acompañamiento para facilitar la búsqueda de proveedores alternativos y diversificación de mercados.

70 MURCIANOS ATRAPADOS EN LA ZONA

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado que el Ejecutivo está en contacto con casi 70 murcianos que se encuentran en Sri Lanka, Maldivas y Emiratos Árabes. Ortuño ha explicado que trabajan con agencias de viajes, compañías aéreas y tour operadores turísticos para que puedan regresar a casa, así como que han pedido al Ministerio y a la Red Consular "la máxima prioridad para solucionar esta cuestión".

Además, ha añadido que, junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana, combinan estrategias conjuntas para compartir información y optimizar recursos.

Por otra parte, Ortuño ha tildado el mensaje de "No a la guerra" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "comodín" y de "herramienta de distracción". Así, se ha reafirmado en esto tras el anuncio de que el Ejecutivo central enviará una fragata a Chipre tras el ataque a una base militar

Así, el portavoz regional ha pedido "actuar con prudencia y con sentido de Estado porque hay muchos intereses de miles de españoles en juego".

"Si a Pedro Sánchez Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, algo evidentemente está fallando", ha indicado Ortuño, que ha señalado que países como Francia y Alemania "están defendiendo sus intereses sin confrontar con Estados Unidos, por lo que el postureo de Pedro Sánchez nos va a salir muy caro".

El portavoz regional ha acusado a Sánchez de "comprometer los interés y el futuro" del país "sin consultar con el Parlamento ni con la oposición". "Preferimos estar con la Unión Europea antes que con el régimen iraní", ha concluido.