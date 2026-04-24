La CARM amplía el plazo para la solicitud de las ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos hasta el 28 de mayo

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha ampliado el plazo para la solicitud de las ayudas destinadas a jóvenes agricultores y ganaderos que quieran iniciar su proyecto en el sector primario, según informó hoy la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su intervención en la XLI Asamblea de Fecoam, que se celebró en Murcia.

El nuevo plazo da 15 días hábiles más, hasta el 28 de mayo, a los interesados para poder entregar toda la documentación requerida para acceder a las subvenciones. La consejera recordó que este paquete de ayudas está dotado con 10,3 millones de euros con los que el Ejecutivo "quiere apoyar el máximo de proyectos posibles".

Rubira destacó la importancia que el modelo cooperativista tiene para el sector agro regional e indicó que, "desde el Gobierno regional creemos en este modelo, en el que, a través de la unión y la colaboración, se consigue llegar muy lejos", y puso a las cooperativas como "ejemplo de eficiencia, innovación y compromiso" y de ser "una voz colectiva que debe escucharse con más fuerza que nunca".

La titular de Agricultura también indicó que el Gobierno regional ha reclamado al Gobierno de España un paquete adicional de medidas "que permita compensar los sobrecostes y frenar la pérdida de rentabilidad del sector que se genera por el conflicto en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz".

"El encarecimiento de combustibles, fertilizantes y productos fitosanitarios, entre otros, está perjudicando de manera especial en el sector agrícola. Necesitamos ayudas más ambiciosas ya que las actuales son insuficientes y los agricultores siguen teniendo que asumir una parte importante de los sobrecostes", afirmó Rubira.

Asimismo, defendió la necesidad de avanzar en soluciones estructurales que permitan reducir la dependencia de terceros países en el suministro de insumos estratégicos, una línea en la que, aseguró, "ya está trabajando la Región de Murcia".