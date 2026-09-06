La CARM apoya desde 2023 cuatro proyectos de residencias de estudiantes que movilizan 94,2 millones de inversión

Imagen de archivo del campus universitario de La Ñora, donde se ubica la primera de las cuatro residencias impulsadas por la UNAI que ya está en marcha. - CARM

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info) y de su área de captación de inversiones Invest in Murcia, ha trabajado desde 2023 en cuatro proyectos empresariales vinculados a la creación de residencias de estudiantes que, en conjunto, movilizan 94,2 millones de euros de inversión. De estas cuatro iniciativas, una ya está ejecutada y las otras tres se encuentran en distintas fases de desarrollo.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que "captar una inversión es el primer paso, pero el verdadero resultado llega cuando conseguimos que avance y termine materializándose. Nuestro trabajo consiste en identificar proyectos solventes, acompañar al inversor y facilitar que encuentre en la Región de Murcia las condiciones necesarias para convertir una decisión empresarial en inversión, empleo y actividad económica".

Entre los cuatro proyectos, la residencia universitaria promovida por Global Moiras en La Ñora, en el municipio de Murcia, abrió sus puertas en septiembre del pasado año. El resto de los proyectos que actualmente se encuentran en cartera de Invest in Murcia alcanzan los 65,3 millones de euros de inversión y se ubican también en Murcia, "lo que contribuye a ampliar la oferta de alojamiento especialmente necesaria en un momento de fuerte presión sobre el mercado del alquiler", subrayó Marín.

Todos los proyectos, que suponen ampliar en más de dos mil plazas la oferta residencial estudiantil de la Región, cuentan con la intervención de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI). Esta permite reforzar el acompañamiento a proyectos de inversión mediante la coordinación de los procedimientos administrativos, el establecimiento de una hoja de ruta y el seguimiento de su tramitación.

El titular de Empresa recordó que "esa es precisamente una de las fortalezas de la UNAI, que ofrece una interlocución clara y hace que las diferentes piezas de la Administración trabajen de manera coordinada para facilitar la materialización de inversiones estratégicas como las de las residencias de estudiantes".