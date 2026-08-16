La CARM ayuda a empresas regionales a defender y diversificar su presencia en los mercados americanos

Imagen de archivo de una misión comercial a San Francisco organizada este año por el Info. - CARM

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha desarrollado durante los primeros meses del año cuatro acciones de promoción en América, en las que han participado un total de 33 empresas de la Región de Murcia, con el objetivo de consolidar posiciones comerciales y abrir oportunidades en sectores agroalimentarios, tecnológicos y de alto valor añadido.

Las actuaciones han sido promovidas por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), junto con las Cámaras de Comercio en el marco del Plan de Promoción Exterior.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, explicó que América "reúne mercados maduros, economías emergentes y ecosistemas tecnológicos de referencia mundial. No existe una única puerta de entrada, ya que una empresa agroalimentaria necesita canales y contactos diferentes a los de una tecnológica, y por eso las actuaciones se diseñan con un enfoque sectorial y adaptado a cada destino".

Las acciones comerciales desarrolladas este año han incluido la participación en Blueberries Perú y Fruit Attraction São Paulo, una misión tecnológica a San Francisco y Silicon Valley vinculada al encuentro Startup Grind Conference, y una misión comercial a Estados Unidos para empresas de alimentación, vino, productos ecológicos y gourmet.

Y es que, las exportaciones regionales al continente americano alcanzaron los 508,84 millones de euros entre enero y mayo. La Región ocupa la octava posición entre las provincias exportadoras españolas a esta zona, con una cuota del 3,27 por ciento de las exportaciones nacionales.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino regional en el continente, con 223,69 millones de euros, seguido de Brasil, México, Chile, Canadá, República Dominicana y Perú.

Por productos, destacan los combustibles y lubricantes, los ingredientes y aditivos para la alimentación, el azúcar y los productos de confitería y los productos químicos. Las ventas registraron hasta mayo un descenso interanual del 5,65 por ciento.

El consejero indicó que este contexto "obliga a actuar con inteligencia y anticipación", especialmente ante el endurecimiento de las condiciones de acceso a Estados Unidos y las distintas evoluciones observadas en Brasil y México.

"En un escenario de mayor incertidumbre comercial, nuestro trabajo es ayudar a las empresas a no depender de un único mercado o de un solo canal de venta. Defender las posiciones existentes es importante, pero también lo es encontrar nuevos clientes, socios e inversores que permitan repartir riesgos y crecer sobre bases más amplias", señaló Marín.

DISTINTAS ESTRATEGIAS PARA UN CONTINENTE DIVERSO

El Informe Estratégico de Mercados Prioritarios sitúa a Estados Unidos entre los mercados de consolidación estratégica, pero advierte del impacto de las barreras arancelarias y recomienda combinar misiones sectoriales, encuentros empresariales cualificados y ferias especializadas.

En el caso de México, el documento destaca el crecimiento de las exportaciones regionales registrado en 2025 y las oportunidades existentes en alimentación y bebidas, hábitat, infraestructuras, industria y energías renovables. La estrategia recomendada combina misiones comerciales con ferias locales y el aprovechamiento del marco comercial entre la Unión Europea y México.

Para Brasil, el informe señala que, pese al retroceso de las ventas regionales registrado en 2025, el tamaño del mercado y las perspectivas de una mayor apertura comercial justifican mantener una estrategia de medio plazo, principalmente a través de misiones empresariales y presencia continuada en São Paulo, principal centro económico y financiero del país.