La CARM, Ayuntamiento de Yecla y Cetem avanzan en el nuevo centro para impulsar la innovación y formación del mueble

YECLA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional trabaja junto con el Ayuntamiento de Yecla y el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (Cetem) para avanzar en el nuevo centro impulsado por dicha entidad que refuerce la innovación, la formación y la competitividad del sector del mueble en la Región de Murcia.

Esta línea de trabajo ha sido analizada durante la reunión mantenida hoy por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, con la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, y el director general del Cetem, José Francisco Puche, en la que se exploraron distintas vías de colaboración institucional para hacer posible este nuevo proyecto estratégico que quedarán recogidas en un convenio de colaboración, según han informado fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Durante el encuentro, la consejera ha destacado el "papel clave" que desempeña Cetem como referente tecnológico del sector del mueble y la madera, así como su contribución al desarrollo económico e industrial de la Región. "El sector del mueble regional es un ejemplo de cómo la innovación y la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y administraciones públicas permiten anticiparse a los retos del mercado y avanzar hacia un modelo más competitivo y sostenible", ha subrayado.

Cetem, con sede en Yecla, concentra más de dos décadas de experiencia en investigación, desarrollo e innovación aplicada al sector del mueble, la madera y los sectores afines. Con una plantilla de cerca de 40 profesionales altamente cualificados, entre ellos doctores y titulados universitarios, el centro desarrolla anualmente una media de 26 proyectos de I+D+i, trabajando de forma directa con unas 90 empresas asociadas y más de 140 empresas clientes.

En la reunión se puso de relieve que el municipio de Yecla alberga uno de los principales clústeres del mueble de España, lo que convierte a este entorno en un enclave estratégico para el impulso de nuevas infraestructuras tecnológicas. Tanto el Ayuntamiento de Yecla como el Gobierno regional coincidieron en la necesidad de seguir explorando fórmulas de cooperación que permitan reforzar el papel de Cetem como motor de innovación y transferencia tecnológica al tejido empresarial.

La consejera ha señalado, además, el "firme respaldo del Ejecutivo autonómico al sector de la madera y la fabricación de muebles, que ha recibido entre 2020 y 2025 más de 15 millones de euros en ayudas a través de la aprobación de 318 expedientes". Estas subvenciones generarán inversiones por valor de 54,3 millones de euros.

"El compromiso del Gobierno regional con este sector es claro y sostenido en el tiempo, porque hablamos de una actividad que genera empleo, riqueza y proyección exterior para la Región", ha afirmado la consejera, quien ha valorado especialmente el trabajo de Cetem en ámbitos como la economía circular, la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

EXPORTACIONES

En cuanto a la proyección internacional del sector, López Aragón ha puesto en valor la evolución positiva de las exportaciones, que alcanzaron, entre enero y octubre de 2025, un total de 135,32 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior

Los principales países destino de las exportaciones de mueble regional son Francia, Italia, Portugal, República Dominicana y Reino Unido, siendo la Región de Murcia la octava provincia exportadora de mueble con casi un cinco por ciento de las exportaciones nacionales de estos productos. Un total de 252 empresas de la Región han realizado ventas en el exterior.

Además, el sector, en su conjunto, genera en la actualidad más de 7.700 empleos directos en la Región, lo que supone algo superior al 11 por ciento del empleo industrial regional.

Según el INE, basado en la encuesta industrial de productos, la facturación regional de este sector para 2024 se puede cifrar en torno a los 1.036 millones de euros anuales, lo que supone el 3 por ciento del total de la industria regional, y el 4 por ciento del valor añadido bruto industrial.

En la actualidad, y según DIRCE 2025, el sector de madera y mueble en la Región de Murcia agrupa a 900 empresas, unas 255 dedicadas a la industria de la madera y 644 al mueble.

"El objetivo ahora es seguir avanzando junto a Cetem y el Ayuntamiento de Yecla en un nuevo proyecto que permita dar un salto cualitativo al sector, apoyando la innovación y la formación, reforzando así la posición de nuestras empresas en los mercados nacionales e internacionales", ha concluido la consejera.