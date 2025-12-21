La CARM busca atraer a la Región dos rodajes cuyo presupuesto sea superior a los 2 millones de euros

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes abrió ayer el plazo para solicitar las ayudas a la atracción de rodajes, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros de 'Conexión internacional ICA', el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas, y que busca atraer dos grandes proyectos audiovisuales de un presupuesto superior a los dos millones de euros.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "en las últimas tres semanas hemos convocado ayudas por alrededor de cinco millones para el fortalecimiento de nuestro sector audiovisual, que van desde la atracción de grandes producciones, pasando por apoyar a los nuevos talentos a realizar cortometrajes profesionales, hasta respaldar a las productoras regionales en todo el proceso de una obra audiovisual, desde su gestación hasta su distribución".

La convocatoria de atracción de rodajes es una iniciativa que el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes ya había realizado en otras ediciones con éxito, pero que fruto del trabajo con el sector regional se ha mejorado. En concreto, se ha incrementado el presupuesto mínimo de las producciones que pueden obtenerlas -de más 1,4 millones a más de dos millones- y se duplica el importe del apoyo, de 150.000 a 300.000 euros.

Además, la inversión que deben hacer en el rodaje regional las productoras beneficiarias es de al menos 900.000 euros. El plazo para presentar solicitudes comenzó ayer y la convocatoria es de concurrencia no competitiva. El periodo de ejecución del proyecto subvencionado será del 1 de enero de 2026 al 31 de julio de 2027.

Se consideran subvencionables los gastos directamente vinculados al rodaje en la Región de Murcia, como contratación de servicios técnicos y artísticos locales, hostelería, catering, alquiler de inmuebles, suministros, transporte, construcción de escenarios, adquisición de material fungible, tasas administrativas y servicios de postproducción.

Toda la información de la convocatoria se puede consultar en la edición del Boletín de la Región de Murcia de ayer, 19 de diciembre, y en el apartado de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.