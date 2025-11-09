La CARM concede una ayuda de 990.886 euros para erradicar la infravivienda en los barrios alto de Lorca

El Consejero De Fomento E Infraestructuras, Jorge García Montoro, Durante Una Reunión Con El Alcalde De Lorca, Fulgencio Gil. - CARM

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional concede una ayuda de 990.886 euros al Ayuntamiento de Lorca para la ejecución de actuaciones destinadas a la erradicación de la infravivienda y el chabolismo en los barrios altos de Lorca. Las actuaciones de regeneración se realizarán en las zonas degradadas de los barrios altos de Santa María, San Pedro y San Juan.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destacó durante su reunió esta semana con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que "esta actuación supone un paso decisivo en la transformación social y urbana de los barrios altos de Lorca, donde la recuperación del entorno y la mejora de las condiciones de vida de las familias vulnerables van de la mano".

La subvención permitirá acometer la rehabilitación y acondicionamiento de doce viviendas municipales y la reedificación de otras siete, de las que cuatro son de titularidad municipal y tres privadas. También se procederá a la demolición de cuatro viviendas municipales en mal estado y a la regeneración de dos espacios públicos degradados.

"El Gobierno regional trabaja para garantizar que cada familia pueda vivir en un hogar digno, en un entorno seguro y con servicios adecuados. Por eso impulsamos actuaciones que no solo transforman los edificios, sino también la vida de las personas y la imagen de sus barrios", afirmó García Montoro, quien subrayó que "la regeneración urbana es una herramienta clave para luchar contra la exclusión social y revitalizar los cascos históricos".

El pago de la ayuda se realizará de forma anticipada y con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para que el Ayuntamiento pueda iniciar las actuaciones incluidas en el proyecto. Por su parte, el Consistorio aportará 300.000 euros.

El presupuesto total estimado de las actuaciones asciende a 1.368.288 euros. Los propietarios de las tres viviendas privadas aportarán el 20 por ciento del importe de la actuación.

Las ayudas también contemplan los procesos de realojo de los ocupantes de infraviviendas o chabolas, así como el acompañamiento social integral e individualizado de las familias para favorecer su plena inclusión en el nuevo entorno.

MÁS DE 3,5 MILLONES DE EUROS EN MATERIA DE VIVIENDA

El Gobierno regional ha destinado más de 3,5 millones de euros a distintas actuaciones en materia de vivienda en Lorca. Se trata de 1,67 millones de euros en ayudas europeas transferidas al Ayuntamiento para mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario, las ayudas para la construcción de 16 viviendas destinadas a alquiler de precio asequible, con un importe conjunto de 679.370 euros y la transferencia al Ayuntamiento de 991.324 euros en una línea de subvenciones para la rehabilitación y regeneración de barrios.

Asimismo, se ha concedido una subvención de 200.000 euros para la regeneración urbana del casco histórico de Lorca que posibilitará incrementar la oferta de viviendas en la ciudad. En concreto, ocho proyectos recibirán las ayudas para caracterizar los solares en desuso, ya que uno de los mayores inconvenientes para construir en esta área es el sobrecoste que conlleva para el promotor, el constructor y el comprador final.

En ese sentido, el consejero lamentó que "el bloqueo de la oposición al decreto de Vivienda Asequible frena proyectos que combinan conservación del patrimonio, acceso a la vivienda y reactivación económica", y afirmó que "a pesar de los obstáculos el Gobierno regional utilizará todos los resortes legales para posibilitar que medidas como la prima de edificabilidad de hasta el 50 por ciento para solares con restos arqueológicos sean una realidad que permitan construir más viviendas protegidas para jóvenes y familias con rentas medias".