La CARM conecta a 9 empresas regionales con el ecosistema tecnológico Shanghái

Integrantes de la misión tecnológica del Info a Shangai durante uno de los encuentros con empresas tecnológicas - CARM

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha impulsado la participación de nueve empresas de la Región de Murcia en una misión tecnológica a Shanghái, que incluyó la asistencia al Mobile World Congress Shanghai y 4YFN Shanghai 2026 y una agenda de contactos con algunos de los principales actores del ecosistema asiático de innovación.

La actuación permitió a las compañías regionales entrar en contacto con uno de los grandes polos asiáticos de innovación y explorar nuevas oportunidades de negocio, inversión y cooperación internacional en sectores tecnológicos de alto crecimiento.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que la Región de Murcia "tiene talento, tecnología y empresas con capacidad para competir fuera, y el objetivo del Gobierno regional es ayudarlas a estar donde se mueven las oportunidades".

En este sentido, subrayó que Shanghái "es uno de los grandes laboratorios tecnológicos del mundo, un lugar donde la inteligencia artificial, la robótica y los nuevos modelos digitales están pasando de la promesa a la aplicación real en la industria, el comercio y los servicios".

Durante la misión, las empresas participantes combinaron la presencia en el Mobile World Congress Shanghai y 4YFN Shanghai 2026 con reuniones profesionales, visitas técnicas y una agenda adaptada al perfil de cada compañía.

El objetivo fue facilitar la prospección comercial, el contacto con potenciales clientes, socios, distribuidores, proveedores estratégicos e inversores, así como identificar posibilidades de colaboración tecnológica en ámbitos vinculados a la conectividad, la industria digital, los servicios avanzados y los nuevos modelos de negocio.

La agenda incorporó visitas a compañías y espacios de referencia en comercio electrónico, inteligencia artificial, big data y robótica humanoide. Entre ellas figuran Poizon, plataforma vinculada al social commerce y a la comercialización digital de moda urbana, productos de lujo y artículos de colección; SenseTime, especializada en inteligencia artificial, visión por computador y modelos generativos, y Transwarp Technology, centrada en infraestructura de datos y big data.

Asimismo, se visitó Agibot, compañía de robótica humanoide con sede en Shanghái; el Humanoid Robot Exhibition Hall y se mantuvieron encuentros en Caohejing Hi-Tech Development Zone, uno de los parques tecnológicos destacados de la ciudad que alberga miles de empresas nacionales e internacionales y ha desarrollado en las últimas décadas un ecosistema de innovación en torno a sectores como nuevos materiales, ingeniería aeroespacial, biomedicina y energías limpias.

AGENDA MARCADA POR LA IA, LA ROBÓTICA Y LOS NUEVOS MODELOS DIGITALES

La misión adquiere un especial valor por el perfil de las entidades incluidas en la agenda, vinculadas a tecnologías que están transformando la forma de producir, vender, competir y escalar internacionalmente.

Las diversas reuniones y encuentros planificados permitieron analizar modelos de cooperación entre grandes corporaciones, pymes innovadoras, centros tecnológicos y startups, con especial atención a programas de aceleración e innovación abierta.

Además, las empresas regionales pudieron conocer de primera mano aplicaciones reales de inteligencia artificial generativa, visión artificial, robótica humanoide, comercio electrónico avanzado, infraestructura de datos, internet de las cosas (IoT) e innovación abierta, en un entorno especialmente orientado a la transferencia tecnológica y al crecimiento empresarial.

Marín señaló que internacionalizar una empresa tecnológica "significa contrastar su solución con mercados más exigentes, aprender más rápido, abrir alianzas y entrar en redes globales de innovación. Cada empresa regional que gana visibilidad en Shanghái ensancha también el espacio internacional de la Región de Murcia. Y cada contacto que se abre allí puede traducirse mañana en más competitividad, más inversión y más oportunidades para nuestro tejido productivo", concluyó.