La CARM contrata el estudio sobre el estado actual del edificio del CIRES

MURCIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias ha iniciado los trabajos dirigidos a la construcción del Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad (CIRES). El primer paso ya dado ha consistido en la contratación de una empresa para realizar un estudio sobre el estado actual del edificio destinado a albergar este servicio, ubicado en el municipio de Murcia, en la pedanía de El Esparragal.

La empresa consultora en arquitectura, ensayos y laboratorio llevará a cabo una campaña de catas en la estructura y cimentación del inmueble, como paso previo necesario para la redacción del posterior proyecto básico y de ejecución de las obras del CIRES.

El objetivo del contrato, gestionado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, es poder analizar la estructura en su totalidad y realizar la adaptación de este edificio para la construcción del centro.