El INE confirma que el IPC se moderó al 2,9% a cierre de 2025 pese a subir el precio de los alimentos un 3%

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y al comportamiento de los paquetes turísticos, cuyos precios subieron menos que en diciembre de 2024, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con este descenso de una décima en el último mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024. También, aunque en menor medida, a los precios de los paquetes turísticos, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior, y de los servicios recreativos y deportivos, que encarecieron sus precios en contraste con el descenso de un año antes.

Así, debido a estos factores, el grupo de transporte recortó un punto su tasa interanual en diciembre, hasta el 1,8%, mientras que el de ocio y cultura presentó una tasa anual del 0,5%, siete décimas menos que en noviembre.

En sentido contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron al alza de los precios en diciembre. Su tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, debido, principalmente, a la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y de los aceites y grasas, frente a la bajada que experimentaron en diciembre de 2024.

De hecho, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que el repunte del precio de los alimentos en diciembre se debe principalmente "al efecto base en aceites y grasas".

En 2025, de media, la inflación general cerró el año en el 2,7%, una décima menos que en 2024. "La inflación continúa moderándose respecto al promedio de 2024 y sigue siendo inferior a las subidas salariales, lo que permite ganancias de poder adquisitivo", ha resaltado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

LA SUBYACENTE SE MANTIENE EN EL 2,6%

El INE ha confirmado también que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantuvo en diciembre en el 2,6%, con lo que prosigue en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

Con todo, la inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según ha resaltado Economía.

En términos mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo que aumentó el mes anterior, debido al encarecimiento del ocio y la cultura en un 2,8% por la subida de los paquetes turísticos, y de la vivienda en un 0,6% por el mayor coste de la electricidad.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 3%, con una variación mensual del 0,3%.

El IPC de diciembre de 2025 es el último que se calcula en base 2021. Con la publicación del índice adelantado referido al mes de enero de 2026, el INE implantará la nueva base 2025.

De esta forma, ha explicado Estadística, se adelanta un año la entrada en vigor del cambio de base, que habitualmente se realiza cada cinco años, para implantar así la nueva clasificación internacional de consumo (ECOICOP v2) de manera conjunta en el IPC y en el IPCA, tal y como establece la Comisión Europea.

