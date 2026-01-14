Toda Cantabria menos el sur está este jueves en aviso amarillo por rachas de viento de hasta 90 km/h

Archivo - Viento en Santander - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El litoral cántabro, Liébana, el centro y el Valle de Villaverde estarán este jueves 15 en aviso amarillo (peligro bajo) por viento, que podría alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para todas las zonas, el aviso por fuertes rachas de viento de sur y suroeste comprende la franja entre las 8.00 y las 18.00 horas

En concreto, en el litoral, en el centro y en el Valle de Villaverde se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora, que se reducen a 80 kilómetros por hora en el caso de Liébana.