La CARM culmina en Fortuna actuaciones forestales por más de 335.000 euros para reforzar la protección de los montes

Sierra del Lugar, en el municipio de Fortuna. - CARM

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad culmina en Fortuna diversas actuaciones forestales destinadas a reforzar la protección de los montes públicos frente a los efectos del cambio climático y a mejorar su capacidad de respuesta ante episodios de sequía extrema.

Estas actuaciones permiten mejorar el estado sanitario de las masas forestales, reducir el combustible vegetal disponible y proteger el suelo frente a la erosión. Las actuaciones desarrolladas en el municipio han contado con una inversión conjunta superior a los 335.000 euros y han permitido intervenir sobre un total de 137 hectáreas de masa forestal, mediante trabajos de emergencia y selvicultura sanitaria orientados a recuperar pinares debilitados, reducir riesgos ambientales y aumentar la resiliencia de los ecosistemas forestales.

La Región de Murcia afronta un grave episodio de decaimiento forestal que afecta actualmente a cerca de 29.578 hectáreas de superficie forestal y ha provocado la muerte de más de 1,6 millones de pies de pino. Esta situación, derivada del estrés hídrico acumulado durante los últimos años, incrementa de forma significativa el riesgo de incendios forestales, pérdida de biodiversidad, erosión del terreno y expansión de plagas.

En el caso de Fortuna, los trabajos se han centrado especialmente en la Sierra del Lugar, donde se han eliminado árboles muertos o gravemente debilitados, se han retirado pies afectados para frenar la propagación de plagas y se ha reducido la carga de combustible vegetal. También se ha actuado sobre los restos generados mediante triturado, astillado y su aprovechamiento para la construcción de fajinas y albarradas, con el objetivo de disminuir la erosión y favorecer la conservación del suelo.

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor actúa bajo criterios técnicos, adaptando los trabajos al grado de afección de cada zona. Para ello prioriza la eliminación de los ejemplares más degradados y la conservación de aquellos árboles que presentan mayor vigor y capacidad de recuperación.

Las actuaciones ejecutadas en Fortuna han sido financiadas a través de distintos instrumentos europeos destinados a la conservación y mejora de los ecosistemas forestales. Los trabajos de selvicultura sanitaria han contado con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mientras que las actuaciones de emergencia frente al decaimiento forestal se han desarrollado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.