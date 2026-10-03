La CARM defiende que la respuesta a las emergencias meteorológicas requiere de previsiones certeras por parte de Aemet

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, ha salido al paso de unas declaraciones realizadas hoy por el alcalde de Los Alcázarez, Mario Pérez Cervera, y ha recordado desde ese departamento del Gobierno regional se ha exigido en numerosas ocasiones a la Delegación y a la Aemet "que afine mucho más en sus previsiones ante episodios de fenómenos meteorológicos adversos, porque sin esos datos fiables y ajustados es imposible adoptar las medidas adecuadas".

Y es que, según explican, los dispositivos de emergencias disponibles, así como las medidas que se adoptan, se activan en función de los avisos que emite la Aemet, de ahí la importancia de que dichas alertas sean lo más certeras posible.

"Esto no sucedió el viernes, cuando en la zona del Mar Menor llovió cuatro veces más de lo anunciado. No se acordó la suspensión de clases o la actividad en centros sociales porque la estimación de Aemet el jueves por la noche era de que caerían 50 litros durante todo el episodio de lluvias en el Campo de Cartagena, Los Alcázares y entorno del Mar Menor y la realidad fue que cayó más de 180 litros en este municipio", indican desde la consejería.

En este sentido, añaden que, en cuanto la Aemet comunicó el aviso de nivel rojo, "se envió EsAlert, se activó el nivel 1 del plan Inunmur y se decretó el cierre de los centros sociales. Además, se mantuvo un contacto permanente con todos los alcaldes de las zonas más afectadas y se actuó, como siempre, con una coordinación adecuada entre las administraciones".

Respecto a los protocolos de actuación para los centros educativos a los que se refiere el alcalde de Los Alcázares, no existe un plan específico distinto del Plan Municipal de Emergencias y el plan de autoprotección del propio centro. "Pero no se puede decretar la suspensión de la actividad en centros educativos y sociales cuando se espera unas lluvias de 50 l acumulados en varias horas".

Por otro lado, cuando se decreta el cierre de centros educativos, sociales o sanitarios, se hace por zonas afectadas, no por municipios. "Si el alcalde de Los Alcázares cree que debe tener un tratamiento especial y diferente al resto de la comarca, debe ser la Aemet la que establezca unos niveles de aviso diferentes para este municipio y, en ese caso, si cambia los protocolos, Emergencias los aplicará".

"Todo esto lo saben bien tanto el alcalde de Los Alcázares como el delegado del Gobierno porque el consejero, Marcos Ortuño, se lo explicó detalladamente en la tarde de ayer", añaden.

Por otra parte, la Comunidad movilizó de "forma inmediata" un dispositivo integrado por cerca de 60 personas, entre bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios, brigadas forestales, agentes medioambientales y personal de la Dirección General de Carreteras, además de Guardia Civil y Policía Local para restablecer la normalidad lo antes posible.