La CARM facilita que empresas regionales innovadoras desarrollen soluciones tecnológicas para retos de la AGA

Empresas regionales presentan soluciones innovadoras a retos planteados por la AGA. - CARM

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas a la innovación abierta en tecnologías duales, 'Retos Caetra', impulsado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha permitido que dos empresas regionales ensayen prototipos tecnológicos para mejorar la seguridad en instalaciones estratégicas.

En concreto, las 'startups' Biyectiva y Horizon Caelis presentaron a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), soluciones innovadoras a dos desafíos reales definidos por esta institución.

El director del Info, Joaquín Gómez, recordó que "el objetivo de este programa de ayudas es movilizar el conocimiento y el talento empresarial regional para dar respuesta a necesidades reales, en este caso, las definidas por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

En este sentido, Biyectiva, con el apoyo de Mecanizados JJ Celdrán, trabaja en un sistema automatizado de escaneo de vehículos que permita inspeccionar sus bajos sin intervención humana y en tiempo real, mejorando los controles de acceso a recintos militares. Por otro lado, Horizon Caelis desarrolla un dron de despegue vertical, gran autonomía y reacción inmediata, pensado para actuar con rapidez ante posibles intrusiones en zonas de alta seguridad.

Estas acciones se enmarcan en la convocatoria del programa 'Retos Caetra', que promueve la colaboración público-privada en tecnologías de alto impacto, a través de la innovación abierta en sectores estratégicos mediante la financiación de prototipos o productos mínimos viables, como herramienta para evaluar la viabilidad técnica y el potencial de mercado de soluciones tecnológicas avanzadas.

Ambos prototipos se encuentran en fase de desarrollo y constituyen el primer paso para su posible integración futura en entornos reales. "El valor de esta iniciativa es doble, puesto que además posiciona a la Región como referente en tecnologías duales con potencial de escalado", concluyó Gómez.