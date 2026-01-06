La CARM licita la remodelación de una de las vías de servicio de la autovía de Lorca a Águilas

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras licita la obra de remodelación de una de las vías de servicio de la autovía que une Lorca con Águilas, la RM-11. En concreto, se trata de la vía de servicio de la margen derecha en la glorieta final de la vía de alta capacidad.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 182.570 euros, y las empresas tienen hasta el 19 de enero para presentar sus ofertas. El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, señaló que "esta obra supondrá la mejora de la seguridad vial de la RM-11 al solventar el problema de acceso a la vía de servicio y, por tanto, a un polígono industrial existente desde la autovía, ya que posibilitará el giro directo desde la rotonda que ahora no se permite y no será necesario dar la vuelta a la rotonda de forma completa".

La actuación contempla la ordenación global de los ramales, y un cambio de carril para los vehículos que circulan hacia Águilas por la autovía RM-11 en su tramo final, con objeto de conectar su entrada a la glorieta por el carril interior de la calzada.

De esta forma se aumentará el radio de giro a la derecha tanto para los vehículos que deseen circular por la calzada anular en dirección Águilas y Calabardina como los que quieren hacer el movimiento de giro hacia Calarreona por la RM-333 o hacia la citada vía de servicio.

También incluye la creación de un nuevo ramal de giro unidireccional desde la glorieta hacia la vía de servicio y hacia un camino interior de acceso a instalaciones agrícolas e industriales existentes. Además, se habilitará un pequeño espacio de aparcamiento en la zona resultante entre la actual vía de servicio y el nuevo ramal unidireccional de entrada a la vía de servicio. El plazo de ejecución de la obra una vez adjudicada será de seis meses.