La CARM rechaza la propuesta de Montero "porque mantiene a la Región entre las comunidades peor financiadas"

Un momento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera - CARM

MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha mostrado hoy su rechazo al modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo central "porque mantiene a la Región de Murcia entre las comunidades peor financiadas".

Así lo ha hecho saber el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expuso algunos de los detalles de su propuesta para este nuevo modelo de financiación autonómica, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Durante el encuentro, convocado para que la ministra informase de su propuesta y que no incluía ninguna votación, todas las comunidades salvo Cataluña han expuesto su rechazo tanto a la propuesta de la ministra como a la manera en la que se ha tratado de proponer el nuevo modelo de financiación.

Así, el titular de Hacienda ha señalado a la ministra Montero que la sanidad, la educación y las políticas sociales de los ciudadanos de la Región de Murcia "no se negocian a puerta cerrada entre los señores Sánchez y Junqueras".

En este sentido, y durante su intervención en el Consejo, Marín ha exigido que el nuevo sistema de financiación "sea negociado y pactado por todas las comunidades en este órgano".

"El Consejo de Política Fiscal es el órgano para negociar, debatir y coordinar las políticas fiscales entre el Estado y las comunidades, pero la ministra lo ha desvirtuado por completo y lo ha convertido en una reunión en la que las autonomías no tenemos ni voz ni voto. La ministra nos ha convocado hoy aquí única y exclusivamente para informarnos de un modelo que ya ha negociado y pactado con el secesionismo catalán, un modelo que dinamita los principios de igualdad y de solidaridad entre comunidades", ha indicado.

El titular de Hacienda considera "inadmisible" que las comunidades autónomas "nos enterásemos de algunos detalles de ese pacto primero a través del señor Junqueras y luego, 24 horas después, por una rueda de prensa de la ministra".

"Ni Sánchez ni Montero se han dirigido en ningún momento al resto de comunidades autónomas para darnos ningún tipo de información sobre una propuesta que afecta a los servicios públicos que van a recibir nuestros ciudadanos. Es una absoluta falta de respeto y de lealtad institucional", ha afirmado.

En cuanto a la propuesta, el máximo responsable de la Hacienda regional ha asegurado que el modelo "sigue tratando a los ciudadanos de la Región como ciudadanos de segunda" y ha señalado a la ministra Montero que el Gobierno regional "va a seguir exigiendo que se les dé lo mismo que al resto de españoles".

"DE POCO NOS SIRVE PASAR DE SER LA PEOR FINANCIADA A LA TERCERA PEOR"

"El nuevo modelo, supuestamente, reducirá las diferencias entre las comunidades que más reciben y las que menos, pero tenemos que aspirar a un modelo que las elimine. En vez de recibir 1.600 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada, vamos a recibir 700 millones de euros menos, pero esa diferencia sigue siendo injusta e injustificable", ha afirmado.

Según el Gobierno regional, los primeros cálculos que han realizado en base a la información aportada por el Ministerio, la Región de Murcia "seguiría siendo una de las comunidades peor financiadas por habitante y se mantendría por debajo de la media nacional".

"La ministra ha intentado vender que el nuevo modelo es un gran avance para la Región de Murcia, pero lo cierto es que el nuevo modelo no corrige la asfixia estructural a la que nos ha estado sometiendo el presidente Sánchez. De poco nos sirve pasar de ser la comunidad peor financiada a ser la tercera peor financiada", ha denunciado.

El titular de Hacienda ha subrayado que durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera "la ministra no ha aclarado el origen del aumento de recursos anunciado".

"A estas alturas, parece claro que lo que esconde la propuesta del presidente Sánchez son nuevas subidas de impuestos y un intento de limitar la autonomía fiscal de las comunidades oculto bajo una falsa armonización fiscal. Sánchez y su ministra quieren decirnos a las comunidades si podemos o no bajar impuestos al mismo tiempo que intentan sacar adelante un modelo que blinda los privilegios para Cataluña", ha concluido Marín.