La CARM reúne a más de 2.000 estudiantes en la Olimpiada de Creatividad con el reto de pensar más allá de la IA

Imagen de los participantes de la XVI Olimpiada de Creatividad de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Olimpiada de Creatividad de la Región de Murcia, en la que este año han participado más de 2.000 estudiantes, cerró este viernes su decimosexta edición con una fase final en la que los 30 participantes tuvieron que enfrentarse al reto de pensar más allá de la inteligencia artificial.

En esta fase final, celebrada de manera presencial bajo el lema 'La creatividad en tiempos de IA', los 30 finalistas tuvieron que demostrar su ingenio mediante pruebas escritas de creatividad y participar en un taller para descubrir cómo utilizar esta tecnología de última generación de manera creativa.

En esta decimosexta de la Olimpiada de Creatividad, que organiza el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) junto con el Instituto de Fomento de la Región (Info) y la Universidad de Murcia (UMU), han participado estudiantes de 60 centros educativos de la Región de Murcia.

La primera fase se celebró de manera online a finales del pasado mes de octubre y de ella salieron los 30 finalistas que participaron en la prueba presencial celebrada este viernes en la sede del Ceeim.

El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que la inteligencia artificial "abre grandes oportunidades, pero necesitamos jóvenes capaces de dirigirla, de aplicar el pensamiento crítico y aportar creatividad para convertir la tecnología en soluciones innovadoras. Sin duda, el talento humano tiene que seguir marcando la diferencia".

En este sentido, la principal novedad de esta edición fue acercar a los participantes y al profesorado al funcionamiento de los agentes inteligentes. Así, durante la final se celebró un taller denominado 'Construye y entrena tu agente holográfico', en el que los estudiantes tuvieron que diseñar sus propios agentes mediante instrucciones o 'prompts'.

Organizados en equipos, los participantes definieron sus funciones, comportamiento y objetivos y descubrieron cómo pasar de obtener respuestas a diseñar sus propios agentes inteligentes utilizando la creatividad y las instrucciones que el usuario proporciona a la IA.

GANADORES DE LA XVI EDICIÓN DE LA OLIMPIADA DE CREATIVIDAD

Otro de los talleres, denominado 'Vitamina creativa para mentes inquietas', estuvo dirigido específicamente a los docentes, que mediante dinámicas individuales y colaborativas pudieron conocer herramientas para estimular el pensamiento creativo y trasladarlo a las aulas.

Los ganadores de esta decimosexta edición, finalmente, fueron Marta Gómez Marín, del CES Samaniego, en Alcantarilla, que obtuvo un ordenador portátil. El segundo premio fue para Paula Tapia Martínez, del mismo centro educativo, que recibió unos auriculares, y el tercer puesto correspondió a Yuri Faz Leal, del CIFP Carlos III de Cartagena, premiado en este caso con un altavoz.