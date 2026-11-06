Carmen Moreno Hernández gana el primer premio de Fotografía del CreaMurcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carmen Moreno Hernández ha obtenido el primer premio de la modalidad de Fotografía de la XXXIV edición del certamen CreaMurcia por su obra 'Intento I y II', entre las 96 propuestas presentadas a esta disciplina. El galardón está dotado con 2.000 euros.

El jurado ha concedido además tres accésits, de 500 euros cada uno, a Blanca Ruedas Ayllón, María de Sol de Haro y Alejandro Cánovas Burgos por sus respectivas propuestas fotográficas. La mención ha recaído en Gemma Hernández Almansa, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

El fallo se ha dado a conocer en un acto celebrado en el Museo Hidráulico Molinos del Río, donde se exponen las 45 fotografías seleccionadas para esta edición. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 11 de diciembre.

El jurado ha estado presidido por Leticia Albacete y ha contado con José Fernando Vázquez, Joaquín Zamora y Mónica Lozano como técnicos, y María Luz Cano como secretaria.

Con la resolución de Fotografía, la XXXIV edición de CreaMurcia queda pendiente de los fallos de las modalidades de Gastronomía, Artes Visuales y Canción de Autor.