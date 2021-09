Carmen Posadas desvelará algunas claves de su narrativa el próximo jueves en los encuentros con autor de Mares de Papel

MURCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Carmen Posadas es la próxima invitada en los encuentros con autor del ciclo 'Mares de Papel 2021'. La cita será el próximo jueves 9 de septiembre en la ubicación habitual, el denominado Mirador de Bahía, de Puerto de Mazarrón (calle Cabezo de la Cebada s/n, Puerto de Mazarrón, junto Club de Regatas) a las 21.00 horas. También será retransmitido en directo, a través del canal de Youtube de 'Mares de Papel'.

Bajo esta denominación se han celebrado conciertos y conferencias de divulgación científica con gran éxito desde su comienzo, pues las reservas de las localidades se agotan en cada evento. Posadas detallará los procesos de creación de sus libros, anécdotas de su vida como escritora y cuáles son sus títulos y autores favoritos, entre otras cosas.

'Mares de Papel' es la única propuesta cultural de la Región de Murcia completamente gratuita en un intento de democratizar la cultura, como ha explicado en determinadas ocasiones el concejal y teniente de alcalde Ginés Campillo.

Carmen Posadas (Montevideo, 1953) reside en Madrid desde 1965, aunque pasó largas temporadas en Moscú, Buenos Aires y Londres debido a la labor diplomática de su padre. Comenzó escribiendo para niños y en 1984 ganó el Premio Ministerio de Cultura.

Es autora además de ensayos, guiones de cine y televisión, relatos y varias novelas entre las que destaca 'Pequeñas Infamias', galardonada con el Premio Planeta de 1998. Sus libros han sido traducidos a 21 idiomas y se publican en más de 40 países.

La acogida internacional, tanto de lectores como prensa especializada, ha sido inmejorable. 'Pequeñas Infamias' recibió excelentes críticas en The New York Times y en The Washington Post.

Otros galardones son el premio Apeles Mestres de literatura infantil y en el año 2008 obtiene el Premio de Cultura que otorga la Comunidad de Madrid.

Posadas tiene una de las carreras literarias más sólidas de la lengua castellana, además de ser una columnista muy leída. Su pasión por la Literatura la llevó a montar una escuela de escritores junto a su hermano Gervasio Posadas y desde hace años es presidenta del jurado del premio Planeta y otros galardones, tales como Premio Camilo José Cela de periodismo en el año 2011, Premio Cartagena Novela Histórica en el año 2014, Premio Glauka 2014, Premio Brazier, el Goncourt de Novela Gastronómica Francesa 2014, Premio Iberoamericano Periodismo Rey de España 2017, Premio ABC Joaquín Romero Murube 2017.

Además, Carmen Posadas es consejera de la Universidad Europea de Madrid donde se ha creado La Cátedra Carmen Posadas. Su última novela es 'La leyenda de la peregrina'.