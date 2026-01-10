Carmina Fernández (PSRM): "La Ley de Vivienda Asequible de López Miras es una estafa"

Fernández (PSRM), sobre el CEMOP: "Se consolida el desplome del PP, el PSRM es la única alternativa" - PSRM-PSOE

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha calificado de "estafa" la Ley de Vivienda Asequible de López Miras "ya que pretende hacernos creer que una vivienda de 90 m2 por 170.000 euros es asequible".

"No son asequibles para nadie. Es una auténtica tomadura de pelo. Lo que pretende su ley es expoliar el suelo público que nos pertenece de todos y que, en lugar de construirse vivienda pública, se hagan negocios privados", ha añadido.

En este sentido, Fernández ha recordado que el Gobierno de López Miras "está incumpliendo la Ley nacional de Vivienda y es responsable de que los precios de la vivienda se hayan disparado en la Región y de que los ciudadanos y ciudadanas no puedan acceder a una vivienda".

"López Miras se niega a regular los alquileres en las zonas con los precios más elevados, a blindar el suelo público, a hacer vivienda pública y, además, bloquea el pago del Bono Alquiler Joven a sus beneficiarios", ha explicado.

"En los ocho años que lleva al frente de la presidencia de la Región de Murcia no ha construido ninguna vivienda de promoción pública, cero. Ahora intenta engañar a la ciudadanía diciendo que va a construir veinticinco mil", ha detallado la portavoz socialista.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en su última visita a la Región, denunció que el Gobierno regional solo ha construido cinco de las 566 viviendas asequibles comprometidas y financiadas por el Gobierno de España a través de fondos europeos. "Algo que no ha ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma de España y que demuestra claramente la falta de gestión y de interés de López Miras por resolver el problema de la vivienda", indica la socialista.

"Por si esto fuera poco, el Gobierno de López Miras ha perdido la oportunidad de reprogramar los 344 millones de euros que tenía sin comprometer de fondos FEDER para destinarlos a la construcción de vivienda, con los que se podrían haber construido hasta 9.000 viviendas asequibles en la Región. López Miras solo solicitó 7 millones de euros, que apenas alcanzan para 60 viviendas", ha lamentado Fernández.

La portavoz socialista ha destacado que el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, presentó, el pasado mes de noviembre, un decálogo de medidas para ofrecer a la ciudadanía viviendas realmente asequibles. Entre ellas, el pago de una ayuda directa de hasta 36.000 euros para que jóvenes y familias puedan afrontar la entrada de una vivienda, superando uno de los principales obstáculos.

El PSRM ha puesto sobre la mesa propuestas para facilitar el acceso a la vivienda y seguirá haciéndolo en los próximos meses. "Francisco Lucas ofreció un acuerdo a López Miras para aprobar medidas que sirvan de verdad para facilitar el acceso a la vivienda, pero este lo rechazó. Cuando López Miras quiera tomar medidas realmente efectivas, podrá contar con el Partido Socialista; para postureos, que no nos busque", ha advertido Fernández.

"Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, con la dirección de nuestro secretario general Francisco Lucas, seguiremos trabajando centrados en lo importante, en buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía", ha concluido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional.