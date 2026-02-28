Carmina Fernández (PSRM): "La propuesta del consejero de arreglo de la fachada del Santa Lucía es una chapuza"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández - PSRM

MURCIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha asegurado que la propuesta del consejero de Salud de arreglo de la fachada del Santa Lucía "es una chapuza indecente que pone en riesgo a los usuarios y trabajadores del hospital".

Fernández ha denunciado que el anuncio realizado por el consejero sobre la fachada del Hospital Santa Lucía "retrata a la perfección la forma de gobernar del PP en la Región de Murcia: tarde, mal y con parches, incluso cuando está en juego la seguridad de las personas".

"Después de dos incendios en la fachada de un hospital público, anunciar que solo se va a arreglar el trozo quemado no es una solución. Es una chapuza. Y es una indecencia", ha afirmado. En este sentido, ha señalado que el Gobierno de López Miras "no está resolviendo el problema, sino intentando taparlo sin afrontar el fondo de la cuestión".

"Cuando un riesgo ya se ha demostrado dos veces, un Gobierno responsable lo elimina. El PP ha decidido hacer justo lo contrario: convivir con él, administrarlo y cruzar los dedos para que no vuelva a pasar", apunta la portavoz socialista, que añade, "lo sucedido en el Santa Lucía no es un episodio aislado, sino el reflejo exacto del modelo de gestión del Gobierno regional".

Fernández ha defendido que "lo de la fachada es la metáfora perfecta de la sanidad del PP: problemas que se conocen, decisiones que se retrasan y parches cuando ya es imposible seguir mirando hacia otro lado".

También ha recordado que se trata del hospital de referencia de Cartagena y su comarca, una instalación sanitaria por la que pasan cada día pacientes, familiares y profesionales. "Aquí no estamos hablando de una pared cualquiera. Estamos hablando de seguridad en un hospital público. Y ante eso no caben excusas administrativas, ni propaganda, ni medias soluciones".

"Lo más grave es el mensaje que lanza el Gobierno regional. Nos está diciendo que, en la Región de Murcia, aunque un riesgo se haya manifestado dos veces, no se elimina; se parchea, y que, aunque esté en juego la tranquilidad de pacientes y trabajadores, se actúa con la mínima intervención posible. Y eso es incompatible con una gestión seria de la sanidad pública", ha añadido.

Además, ha advertido de que este caso resume una forma de gobernar que se repite en demasiados ámbitos. "La falta de gestión del Gobierno regional y su política permanente de parches están poniendo en riesgo a los ciudadanos de la Región de Murcia. Llegan tarde a los problemas, minimizan las consecuencias y solo reaccionan cuando el daño ya está hecho".

Finalmente, ha exigido al Ejecutivo autonómico que abandone la improvisación y actúe con responsabilidad. "Lo que tiene que hacer el Gobierno regional no es vender una reparación parcial. Lo que tiene que hacer es garantizar la sustitución integral de la fachada, explicar los plazos, concretar el presupuesto y asumir de una vez su responsabilidad. Todo lo demás es una huida hacia adelante. Y en un hospital público, eso es inaceptable".