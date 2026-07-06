Carmina Fernández (PSRM): "Rechazar esta financiación es renunciar a tener 1.188 millones más al año"

Imagen de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández. - PSOE

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, en relación a declaraciones del PPRM sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este lunes en Madrid, ha criticado a los 'populares' por "rechazar esta financiación" dice que eso supone "renunciar a tener 1.188 millones más al año para contratar más sanitarios, mejorar los centros educativos o construir vivienda pública", según informa el PSRM.

Fernández ha destacado que el Gobierno de España ha hecho una propuesta de financiación que, según los socialistas, beneficia a la Región de Murcia, pero acusa al PP de "estar instalado en el bloqueo permanente". "No tiene propuesta alternativa porque ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Precisamente el PP se opone a este modelo porque sale más beneficiada la Region, frente a Galicia o Castilla León", sostiene la socialista.

En este sentido, Fernández defiende que la Región de Murcia "es la comunidad autónoma que más recursos gana por habitante" y remarca que "López Miras ha decidido traicionar a la Región. Ha elegido obedecer las instrucciones de Feijóo antes que defender el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra tierra".