Carmina Fernández (PSRM)sostiene que la situación "está controlada" y acusa a López Miras de rechazar la coordinación

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, ha acusado al Partido Popular de intentar generar "una sensación de descontrol sobre la inmigración que no existe" para crear alarma social.

Fernández ha asegurado que la situación "no es excepcional" y está "controlada", y ha señalado que la Guardia Civil monitoriza las embarcaciones y actúa desde el primer momento. Según ha afirmado, los ocupantes de las tres embarcaciones llegadas a las costas de la Región durante la última semana han sido localizados, puestos a disposición de la Policía Nacional y se han iniciado los correspondientes expedientes de expulsión.

Asimismo, ha reprochado al presidente regional, Fernando López Miras, que solicitara por carta al Gobierno de España información y coordinación y, posteriormente, el PP rechazara la reunión propuesta por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para compartir información y trabajar conjuntamente, según ha informado el PSRM.

"Queda claro que aquella carta era un paripé y que la actitud del Partido Popular es hipócrita, no quiere coordinación ni trabajar conjuntamente", ha manifestado.

Para la dirigente socialista, se trata del "show habitual de López Miras", al que ha acusado de mantener la confrontación y de utilizar la inmigración "como arma electoral".