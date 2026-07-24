Cartagena activa los niveles preventivo y correctivo del protocolo por partículas PM10

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha informado de la activación de los niveles preventivo y correctivo del protocolo por contaminación por partículas PM10, tras la comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma sobre los registros obtenidos este jueves en las estaciones de medición de La Aljorra y Mompeán.

En concreto, la estación de La Aljorra registró un promedio diario de 57,10 microgramos por metro cúbico, superando durante tres jornadas consecutivas el umbral de 50 microgramos por metro cúbico, lo que supone la activación del Nivel 2 (Correctivo).

Por su parte, la estación de Mompeán alcanzó un promedio de 58,28 microgramos por metro cúbico, lo que implica la activación del Nivel 1 (Preventivo).

Según ha explicado el Consistorio, este episodio está asociado a una intrusión de masas de aire de origen africano que afecta desde hace varios días al sureste peninsular. Las previsiones apuntan a una disminución de las concentraciones de polvo en suspensión durante este viernes, con valores previstos de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico.

MEDIDAS DE CONTROL

Ante esta situación, la Policía Local intensificará la vigilancia para favorecer la fluidez del tráfico y evitar retenciones y paradas innecesarias de vehículos con el motor en marcha.

Asimismo, controlará las operaciones de carga y descarga para que se desarrollen dentro del horario establecido y con los motores apagados, así como aquellas actividades que puedan generar polvo en suspensión.

Además, el Ayuntamiento informará a la ciudadanía sobre la evolución del episodio a través de los paneles informativos de la vía pública y de la página web municipal.