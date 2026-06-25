Cartagena aprueba un proyecto de 2 millones para excavar y musealizar el Anfiteatro Romano

Cartagena aprueba un proyecto de 2 millones para exacavar y musealizar el Anfiteatro Romano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Cartagena ha aprobado un proyecto de 2 millones de euros destinado a completar la excavación de la arena del Anfiteatro Romano de Cartagena, consolidar el sector noreste del doble anillo de la antigua Plaza de Toros y ampliar la zona musealizable del conjunto arqueológico.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha señalado que "el desarrollo de esa nueva fase podrá ser seguido por el público porque antes de que termine el año vamos a abrirlo a la visita de forma estable".

La actuación, con un plazo de ejecución de 14 meses, cuenta con financiación del programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que aporta 1.494.001 euros, mientras que el Ayuntamiento asume 505.999 euros, según informa el consistorio.

Las obras abarcan unos 1.300 metros cuadrados e incluyen excavación arqueológica, consolidación estructural y actuaciones de musealización.

El proyecto completará la excavación del interior de la elipse del anfiteatro, consolidará graderíos en la zona norte e incorporará sistemas de seguridad, iluminación y señalética para ampliar el recorrido visitable. También se actuará sobre estructuras del interior del doble anillo de la antigua Plaza de Toros mediante técnicas de consolidación y micropilotaje.

Por otra parte, durante la reunión del Patronato de la Fundación del Teatro Romano de Cartagena se han presentado los resultados de nuevas excavaciones en el pórtico tras la escena. Entre los restos localizados figuran una jabalina romana de unos 80 centímetros, restos de cascos y la cloaca original del edificio.

Arroyo ha destacado que los hallazgos "demuestran que el monumento más visitado de la Región sigue revelando claves esenciales para conocer la historia de Cartagena".

La directora del enclave, Elena Ruiz Valderas, ha señalado que "el Teatro siempre da sopresas más allá de su monumentalidad".

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha recordado que el conjunto ha recibido 117.375 visitantes entre enero y junio de 2026, superando los 3,24 millones desde su inauguración.