Cartagena aprueba la rehabilitación del Puente de La Isleta en La Manga y el suministro de agua potable a Río Seco

Reunión de la Junta de Gobierno local - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, reunida este jueves bajo la presidencia de la alcaldesa Noelia Arroyo, ha dado luz verde a un paquete de expedientes centrados en la mejora de infraestructuras básicas, el apoyo al comercio local y el impulso de grandes eventos culturales.

Entre los acuerdos más destacados figura la aprobación de las condiciones de la Dirección General de Costas para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, paso administrativo definitivo que permitirá iniciar las obras de acondicionamiento del Puente de La Isleta en La Manga del Mar Menor.

Este proyecto, con un plazo de ejecución de 24 meses, contempla la demolición del actual tablero degradado y la construcción de una nueva estructura de hormigón de 11,60 metros de longitud para garantizar la seguridad en el único acceso rodado al Club Náutico.

En la misma sesión, el Ejecutivo municipal ha aprobado el proyecto técnico para dotar de suministro de agua potable a la población de Río Seco, núcleo que hasta la fecha dependía del abastecimiento del municipio vecino de Fuente Álamo.

La obra, presupuestada en 89.853 euros y con un plazo de ejecución de dos meses, será ejecutada por la concesionaria Veolia mediante la instalación de 425 metros de tubería de fundición dúctil.

Paralelamente, se ha adjudicado la concesión para la gestión y mantenimiento de las marquesinas de autobús por un periodo de 15 años. Esta adjudicación supondrá una inversión privada superior a los dos millones de euros para renovar íntegramente el mobiliario urbano en los primeros 30 meses de contrato, incluyendo la instalación de 20 marquesinas adicionales y 5 nuevos MUPIS digitales, además de generar un canon anual de 9.000 euros para las arcas públicas.

En el ámbito económico y cultural, la Junta de Gobierno ha ratificado las bases del Plan de Apoyo a la Actividad Comercial en el Casco Histórico para 2026, dotado con 130.000 euros para incentivar la apertura de nuevos negocios, y ha convocado la adjudicación de los 30 puestos del mercadillo artesanal de Plaza Bohemia para las próximas dos temporadas estivales.

Finalmente, se han formalizado los convenios de patrocinio para la XXXI edición del festival La Mar de Músicas, que se celebrará en julio con Ecuador como país invitado.