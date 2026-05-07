Cartagena baliza árboles de gran porte y zonas de juego infantiles por el aviso naranja por lluvia y tormentas

Archivo - Una persona pasea bajo la lluvia por el centro de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado sus servicios municipales en fase de preemergencia y ha pedido a los vecinos revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas. Además, balizará el perímetro de árboles de gran porte y al cierre de parques públicos y de zonas de juego infantiles, según han informado desde el Consistorio.

CARRETERAS A EVITAR CON LLUVIAS TORRENCIALES

Desde Policía Local de Cartagena han pedido evitar la N-301a con Avda. de la Constitución Española a su paso por la Rambla de "El Albujón" (El Albujón); RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida; F-37 Desde RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia La Aparecida; Camino XIV del Sifón de RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia Los Dolores; RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores; E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra; Calle Antonio Pascual acceso a "Nueva Aljorra" en La Aljorra.

PRECAUCIÓN AL VOLANTE

Asimismo, aconsejan a los conductores que extremen la precaución al volante, evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados. También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Los agentes municipales también recuerdan que bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua o un cauce de agua en tránsito, por el riesgo que puede suponer para la vida el hecho de que el coche acabe siendo arrastro por la corriente. Ante lluvias torrenciales se aconseja a la población que eviten desplazamientos innecesarios.