Cartagena baraja mantener el puerto en el recorrido definitivo de la cabalgata de Reyes en la próxima Navidad

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena baraja mantener el puerto en el recorrido definitivo de la cabalgata de Reyes Magos de cara a la próximas fiestas navideñas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así lo ha manifestado la alcaldesa, Noelia Arroyo, en un encuentro con patrocinadores y personal municipal de las concejalías de Cultura, Infraestructuras y Seguridad para agradecer su labor en el desarrollo de las más de 300 actividades desarrolladas en el municipio durante estas fiestas.

"El balance es muy positivo porque hemos conseguido una implicación estable de las empresas que se han volcado con la ciudad", ha explicado Arroyo, quien también ha subrayado la capacidad de reacción del equipo ante las lluvias para mantener la calidad de los eventos.

Durante el encuentro, Arroyo ha destacado la "solidez" de la colaboración público-privada, que este año ha sumado más de 60.000 euros de empresas, y ha puesto el foco en el impacto económico de las fiestas, señalando que los datos de hostelería, comercio y transporte reflejan "una importante generación de empleo e ingresos".

Como novedad principal, Arroyo ha adelantado que el Ayuntamiento estudia consolidar el nuevo recorrido de la Cabalgata de Reyes que integra la fachada marítima y el casco histórico. "Ha sido un muy buen resultado tanto para la organización como para los espectadores; es muy probable que esta alternativa se convierta ya en un recorrido estable para el próximo año", ha afirmado.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Pedro Pablo Hernández, ha mostrado su satisfacción por el éxito de las actividades instaladas en el muelle, como la feria y la zona gastronómica. Hernández ha resaltado que la coordinación previa con el Ayuntamiento ha permitido que "toda la ciudad fuese un parque temático navideño, garantizando una oferta complementaria que ha atraído a miles de visitantes de toda la Región y de fuera de ella".

Finalmente, la alcaldesa ha incidido en que esta forma de entender la Navidad es "una oportunidad para hacer más municipio y seguir apostando por la descentralización de actividades en barrios y diputaciones".

Los equipos técnicos ya han iniciado las reuniones de balance y chequeo para incorporar las sugerencias de los colaboradores en el diseño de la programación de 2026.