Cartagena celebra la X Edición de ITINERE con 5.000 jóvenes de 60 centros educativos de la comarca

Cartagena celebra la X Edición de ITINERE con 5.000 jóvenes - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La jornada ITINERE ha celebrado este viernes 20 de febrero su décimo aniversario en el Palacio de Deportes de Cartagena alcanzando una cifra récord de más de 5.000 jóvenes procedentes de más de 60 centros educativos, asociaciones y fundaciones, triplicando la afluencia respecto a ediciones anteriores.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha inaugurado la jornada acompañada por el director general de Formación Profesional, Luis Quiñonero; la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz; y la directora del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero. Durante el acto, Arroyo ha definido el encuentro como "la fiesta del talento", destacando la importancia de conectar a los jóvenes de Cartagena y municipios vecinos como La Unión, Mazarrón, Fuente Álamo y San Pedro del Pinatar con las necesidades reales del mercado laboral actual, según han informado desde el Consistorio.

En este sentido, Arroyo ha destacado el éxito de la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias, resaltando que este modelo de colaboración público-privada, que ya integra a 160 entidades, "ha logrado que 7 de cada 10 alumnos que reciben estas microformaciones especializadas encuentren un empleo directo". Según ha explicado la regidora, la clave reside en ajustar con precisión la oferta formativa a la demanda de las empresas, ofreciendo una respuesta ágil y puntual a los puestos de trabajo que se están generando en la comarca.

Hasta la fecha, se han firmado 116 acuerdos de microformación y como muestra de ese vínculo estrecho con el mercado laboral, la alcaldesa ha anunciado que la Junta de Gobierno aprobó ayer cinco nuevos cursos destinados al sector de la construcción para cubrir la falta de mano de obra cualificada en impermeabilización, sistemas de fontanería especializados, instalaciones solares fotovoltaicas, instalaciones eléctricas de baja tensión y rehabilitación de edificios.

'ADELA': INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DEL EMPLEO

Una de las grandes novedades de este décimo aniversario ha sido la presentación de 'ADELA', una asistente virtual basada en Inteligencia Artificial desarrollada por la ADLE.

"Hemos diseñado a Adela para que cualquier joven o emprendedor pueda recibir toda la información en tiempo récord", ha explicado la alcaldesa. Los usuarios pueden interactuar con ella para resolver dudas sobre cursos, ayudas o búsqueda de empleo sin necesidad de navegar por complejos menús web.

En cuanto a la planificación de la ADLE para 2026, se prevé alcanzar a 3.854 beneficiarios.

Durante la jornada, los 5.000 asistentes han podido interactuar con 29 empresas punteras y participar en un centenar de actividades, desde simuladores de realidad virtual y prototipos de la UPCT hasta encuentros B2B para facilitar el contacto directo con los reclutadores.

Arroyo, que ha tenido la oportunidad de recorrer los diferentes stands y poder intercambiar impresiones con los jóvenes asistentes, ha señalado que el objeto es "que los jóvenes vean que en Cartagena hay futuro, que se generan oportunidades y que pueden desarrollar su carrera profesional aquí, en su municipio".