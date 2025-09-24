Cartagena celebra este sábado el Día Mundial del Turismo con paseos gratis en barco y en tren

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena se une este sábado a la celebración del Día Mundial del Turismo con un programa de actividades pensadas para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala, Beatriz Sánchez, ha explicado que esta jornada internacional, promovida por la Organización Mundial del Turismo, busca destacar el papel del turismo como motor de desarrollo sostenible y puente entre culturas.

Con este objetivo, ha señalado la edil, "Cartagena ofrecerá a residentes y visitantes una serie de propuestas gratuitas para disfrutar y redescubrir la ciudad desde diferentes perspectivas".

Así, para este sábado se han previsto dos actividades. La primera de ellas es un paseo en barco y una visita guiada al Fuerte de Navidad, una antigua batería defensiva del siglo XIX que protegía la entrada al puerto.

Durante el recorrido, un guía explicará la historia y el valor estratégico de esta fortificación costera y de las que rodean el puerto de Cartagena. Los horarios de salidas son a las 11.00, 13.00 y 16.30 horas, con una duración aproximada de hora y media.

La segunda actividad especial es una ruta en tren turístico por el centro histórico. Se realizarán tres salidas, a las 9.00, 9.40 y 10.15 horas, con trayectos que comienzan en el restaurante Mare Nostrum y recorrerán las calles principales del casco antiguo y sus monumentos más emblemáticos. Cada recorrido durará unos 35 minutos e incluye un guía que explicará la historia de Cartagena.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, pero por motivos de aforo es necesaria la inscripción previa en la web de turismo tanto para el paseo en barco, como para la ruta en tren, a partir de este jueves, 25 de septiembre, a las 9.00 horas.

La concejala de Turismo ha animado a todos los ciudadanos y visitantes a sumarse a esta jornada, que celebra el turismo como una "herramienta clave para el conocimiento, la conservación del patrimonio y el desarrollo local".